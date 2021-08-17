Phát hiện 1 nam sinh mắc Covid-19, 23 cô trò tại trưởng tiểu học ở Bắc Ninh 'dắt tay' nhau đi cách ly tập trung

Xã hội 17/08/2021 19:52

Sau khi 1 nam sinh tại trường được phát hiện dương tính với Covid-19, 19 học sinh và 4 giáo viên phải cùng nhau đi cách ly vào sáng ngày 17/8.

Theo Vietnamnet, 23 cô trò đều là những người đang học và công tác tại Trường Tiểu học Võ Cường số 2 (TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Ông Nguyễn Huy Phú, trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Sở GD-ĐT Bắc Ninh cho biết, vì Trường Tiểu học Võ Cường số 2 có 1 ca là học sinh đã dương tính với SARS-CoV-2 nên 19 học sinh và 4 giáo viên trên từng có tiếp xúc với nam sinh này buộc phải đi cách li tập trung. Ngoài ra, hiện tại nhà trường đang thực hiện rà soát thêm các F1, F2 để có kế hoạch phòng chống dịch.

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Phụ huynh dặn dò con em trước khi lên xe đến khu cách li tập trung - Ảnh: VietNamNet

Cũng trao đổi với Vietnamnet, Bà Nguyễn Thị Hoài, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Cường 2 cho hay các học sinh phải đi cách li đều đang học lớp 3A3 đã đến trường vào ngày 11/8 vừa qua để làm bài kiểm tra học kỳ II năm học 2020-2021. Tại buổi kiểm tra này, các học sinh và giáo viên đều đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp 5K về phòng dịch Covid-19.

Ngay sau khi có thông tin từ cơ quan chức năng về việc 1 nam sinh lớp 3A3 (giấu tên) dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng ngày 17/8, nhà trường đã nhanh chóng liệt kê tất cả các học sinh và giáo viên từng tiếp xúc với ca F0 này.

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Được biết, 23 học sinh và giáo viên này đều từng đến trường làm kiểm tra vào ngày 11/8 vừa qua - Ảnh: VietNamNet

Cô Hoài cho biết thêm, mẹ của học sinh F0 trước đó có đến gửi hàng tại một chi nhánh của Viettel Post ở huyện Lương Tài - một trong những ổ dịch của Bắc Ninh. Sau đó, em học sinh kia đã tiếp xúc với mẹ và được xác định mắc Covid-19 ngày 16/8.

Trong ngày hôm nay 17/8, 23 học sinh và giáo viên của Trường Tiểu học Võ Cường 2 đã được xét nghiệm Covid-19 lần 1 sau đó được đưa đi cách li tại khu cách li tập trung Trường Mầm non Khắc Niệm.

Hiệu trưởng nhà trường cam đoan rằng nhà trường đã giao phó cho các giáo viên sẽ chăm lo đầy đủ việc sinh hoạt của các học sinh trong khu cách ly tập trung, đồng thời đảm bảo nghiêm túc thực hiện các công tác phòng, chống dịch.

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Từ khóa:   bệnh dịch Covid-19 Covid-19 tại Bắc Ninh SARS-CoV-2

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