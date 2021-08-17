Chiều 17/8, Sở Y tế Bình Dương thông tin, trong 24h qua, địa phương ghi nhận thêm 3.332 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch thứ tư đến nay là 49.833 ca. Trong đó, có hơn 12.000 bệnh nhân khỏi bệnh và 390 ca tử vong.

Theo thông tin từ Tiền Phong, chiều 17/8, Sở Y tế Bình Dương thông tin, trong 24h qua, địa phương ghi nhận thêm 3.332 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch thứ tư đến nay là 49.833 ca. Trong đó, có hơn 12.000 bệnh nhân khỏi bệnh và 390 ca tử vong.

Ảnh minh họa: Internet

Chiều cùng ngày, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương ra công văn chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Công điện ngày 16/8 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm ngặt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh đến ngày 22/8 đối với các địa phương thuộc “vùng xanh”, đến ngày 31/8 đối với các địa phương “vùng đỏ”.

Ngoài ra, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đề nghị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 15/9 đối với các địa phương thuộc vùng nguy cơ cao sau thời điểm nêu trên. Đồng thời, thông tin cho nhân dân biết trước việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 từ 3 đến 5 ngày để chủ động sắp xếp công việc và chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết.

Hiện các địa phương ở Bình Dương đang áp dụng giãn cách xã hội với mốc thời gian gồm: TP.Thủ Dầu Một; TP.Dĩ An; TP.Thuận An; thị xã Tân Uyên và thị xã Bến Cát thuộc vùng đỏ giãn cách từ 0h ngày 16/8 đến ngày 31/8, kèm theo đề nghị người dân không ra đường từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau. Các huyện gồm: Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Dầu Tiếng và Bàu Bàng giãn cách xã hội từ 0h ngày 16/8 đến hết ngày 22/8 kèm đề nghị người dân không ra đường từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau.

Trốn chốt kiểm dịch Đà Nẵng để về Quảng Nam, người phụ nữ lây COVID-19 cho chồng, con Người phụ nữ ở Đà Nẵng đã đi vào đường tránh để không khai báo y tế tại chốt. Sau khi xuất hiện triệu chứng ho, đau mỏi lưng, người này cùng chồng đi test nhanh và cả hai nhận kết quả dương tính. Sau đó con của người này cũng được xác định mắc COVID-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-24-gio-binh-duong-co-them-3332-truong-hop-mac-covid-19-tong-so-benh-nhan-gan-cham-muc-50000-ca-418755.html