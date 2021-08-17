Trốn chốt kiểm dịch Đà Nẵng để về Quảng Nam, người phụ nữ lây COVID-19 cho chồng, con

Xã hội 17/08/2021 18:16

Người phụ nữ ở Đà Nẵng đã đi vào đường tránh để không khai báo y tế tại chốt. Sau khi xuất hiện triệu chứng ho, đau mỏi lưng, người này cùng chồng đi test nhanh và cả hai nhận kết quả dương tính. Sau đó con của người này cũng được xác định mắc COVID-19.

Theo thông tin từ VTC News, chiều 17/8, Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam xác nhận, Công an huyện Thăng Bình vừa khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người khác".

Theo hồ sơ vụ việc, P.T.D. (BN 279972), 29 tuổi, trú tổ 2, thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình làm nghề buôn bán tại chợ đầu mối Hòa Cường (TP.Đà Nẵng).

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Khu vục bị phong tỏa - Ảnh: VTC News

Từ ngày 24/7 đến 11/8, P.T.D. buôn bán rau quả tại chợ đầu mối Hòa Cường. Sáng 12/8, D. được test nhanh tại chợ và có kết quả âm tính nCoV. Khoảng 11h cùng ngày, người phụ nữ này đi xe máy về nhà. Khi đến gần đến chốt kiểm dịch trên Quốc lộ 1A, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, D. nghe tin nếu khai báo sẽ bị cách ly tập trung 7 ngày nên quyết định quay đầu xe.

Lúc này, D. đi vào đường tránh để không khai báo y tế tại chốt và thẳng tiến về nhà. Sáng 15/8, khi xuất hiện triệu chứng ho, đau mỏi lưng, D. cùng chồng đến Bệnh viện Thăng Hoa thực hiện test nhanh và cả hai nhận kết quả dương tính nCoV. Ngoài ra, con của D. sau đó cũng được xác định mắc COVID-19.

Ngành Y tế huyện Thăng Bình phong tỏa một phần khu vực tổ 2 của thôn Liễu Trì với 12 hộ, 56 nhân khẩu.       

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