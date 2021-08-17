Thái Bình ghi nhận 1 ca dương tính với COVID-19 sau 7 lần xét nghiệm âm tính

Xã hội 17/08/2021 16:55

Tại khu cách ly tập trung huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình vừa ghi nhận có 1 trường hợp dương tính với COVID-19 khi xét nghiệm đến lần thứ 8.

Theo thông tin từ Tiền Phong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình cho biết, kết quả xét nghiệm của các trường hợp nguy cơ cao (F1) cách ly tại khu cách ly tập trung huyện Tiền Hải của tỉnh này vừa ghi nhận có 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 khi xét nghiệm đến lần thứ 8.

Theo CDC Thái Bình, đây là trường hợp nằm trong nhóm người từ TP.HCM về quê ở Thái Bình để tránh dịch và là diện có nguy cơ cao (F1).

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Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, người vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 là chị N.T.N. (sinh năm 1987, quê quán tại thôn Ái Quốc, xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải), trở về từ TP.HCM vào ngày 4/8 trên chuyến xe mang biển số 51B-088.35.

Ngay sau khi về Thái Bình, chị N.T.N. được cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Nam Thắng (Tiền Hải), sau đó được chuyển cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện.

Từ ngày 4 - 16/8, chị N.T.N. được lấy mẫu xét nghiệm 8 lần, trong đó 7 lần đầu đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, lần thứ 8 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (đêm 16/8). Hiện chị N.T.N đã được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Như vậy, tính từ ngày 1/8/2021 đến sáng ngày 17/8/2021, Thái Bình đã ghi nhận có 37 trường hợp từ khu vực miền Nam về có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tỉnh Thái Bình đã thực hiện việc dừng tiếp nhận người từ vùng dịch đang thực hiện giãn cách xã hội trở về tỉnh.

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