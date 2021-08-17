Thanh Hóa: Hai sản phụ sau sinh được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính COVID-19

Xã hội 17/08/2021 14:53

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa ghi nhận 2 sản phụ dương tính COVID-19 sau khi sinh mổ thành công tại khu cách ly Bệnh viện phổi Thanh Hóa.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, ngày 17/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa ghi nhận 2 sản phụ dương tính COVID-19 sau khi sinh mổ thành công tại khu cách ly Bệnh viện phổi Thanh Hóa.

Qua điều tra dịch tễ, sản phụ thứ nhất (35 tuổi, xã Đông Phú, huyện Đông Sơn) trước đó cùng 3 người trong gia đình đi từ huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) về Thanh Hóa bằng xe ô tô riêng, không dừng đỗ xe dọc đường.

Khi về đến Trạm Kiểm soát dịch thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) được thực hiện khai báo y tế, test nhanh âm tính COVID-19 và được đưa về Trạm Y tế xã Đông Phú khai báo theo hướng dẫn vào ngày 2/8.

Tại địa phương, người này được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 9/8 thì đến Bệnh viện phổi Thanh Hóa làm thủ tục nhập viện do có dấu hiệu chuyển dạ.

Cùng ngày, sản phụ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho kết quả âm tính do Bệnh viện Phổi Thanh Hóa và CDC Thanh Hóa thực hiện. Sản phụ được được chỉ định mổ lấy thai sinh đôi.

Sau khi sinh mổ thành công, hai cháu bé được chuyển về Bệnh viện nhi Thanh Hóa trước khi chuyển về cho gia đình tiếp tục chăm sóc, theo dõi chặt chẽ. Ngày 16/8, sản phụ được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính COVID-19.

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Internet

Sản phụ thứ 2 được lấy mẫu xét nghiệm dương tính COVID-19 (33 tuổi), ngụ ở thôn Giang Sơn, xã Hoằng Trường (Hoằng Hoá).

Qua điều tra dịch tễ, ngày 25/7 người này và 3 thành viên gia đình đi cùng xe taxi 7 chỗ từ Bến Cát, Bình Dương về Thanh Hóa. Ngày 26/7 tới nơi thì đến thẳng Trạm Y tế của địa phương khai báo và được hướng dẫn làm thủ tục cách ly tại nhà 14 ngày. Trong thời gian cách ly tại nhà, người này được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, đều âm tính với COVID-19.

Sau khi hoàn thành cách ly tại nhà vào ngày 9/8, gia đình sản phụ thuê xe taxi chở sản phụ đến BV Phổi Thanh Hóa để sinh con. Tại đây sản phụ được lấy mẫu xét nghiệm âm tính COVID-19. Đến 16/8, sản phụ được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 đến cho kết quả dương tính COVID-19.

Theo CDC Thanh Hóa, sau khi ghi nhận các ca bệnh, 2 địa phương tiến hành truy vết các F1, F2 để cách ly theo quy định. Hiện tại cả 2 sản phụ đều được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hoá, các cháu bé đã được chuyển về gia đình và theo dõi sức khoẻ chặt chẽ theo quy định

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