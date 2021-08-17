Mới đây, trên Fanpage của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố vừa đăng tải một câu chuyện về gia đình bệnh nhi 7 tuổi có 3 người mắc Covid-19. Ông bà và cháu gái bị dương tính. Bà mất sau vài ngày nhập viện. Hai ông cháu đau lòng qua cách ly tại bệnh viện dã chiến số 4, ông còn đang dương tính, còn bé thì đủ tiêu chuẩn xuất viện.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, mỗi ngày số ca tử vong được công bố khiến ai nấy đều xót xa, lo lắng. Nhất là những gia đình có người thân đang nhập viện điều trị vì Covid-19 . Trên MXH đã xuất hiện không biết bao nhiêu hình ảnh, clip đau lòng khi bố mẹ tiễn con ra đi vì SARS-CoV-2, con cái khóc gục trên đường vì không thể nhìn thấy bố mẹ bình an trở về... Những sự chia ly trong thời điểm dịch bệnh phức tạp đã lấy đi không ít nước mắt của CĐM.

Bé gái 7 tuổi xuất viện về nhà người quen ở Long An - Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Đáng thương nhất là bé gái 7 tuổi nhỏ nhắn ấy ra viện trong hoàn cảnh bơ vơ đến tội nghiệp. Mẹ mất sớm vì căn bệnh đột quỵ, cháu sống với ông bà trong một căn phòng trọ nhỏ ở quận 8. Từ lúc lọt lòng, bé đã không biết mặt bố. Lớn lên trong tình yêu thương của ông bà, nay bà đã mất, ông vẫn còn điều trị trong bệnh viện, bé gái đành về sống tại nhà người quen ở Long An. Khoảnh khắc người ông già bùi ngùi tiễn cháu gái khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt. Ông đứng trong, bịn rịn chẳng muốn rời, cúi người chụp vội tấm ảnh để mỗi lần nhớ cháu lấy ra ngắm. Cháu đứng ngoài vẫy tay chào ông, đôi mắt đỏ hoe mong ông sớm ra viện để đoàn tụ.

Hai ông cháu tạm biệt nhau - Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Thương cảm trước hoàn cảnh éo le của bé gái, bệnh viện đã cố gắng lo cho bé vài kiện hành lý, quà bánh và chuyến xe nghĩa tình để về quê. Thế nhưng, còn những mất mát đau thương do dịch bệnh đem đến là quá lớn. Đối với một cô bé mới 7 tuổi là quá sớm, nhiều người đau lòng khi nghĩ đến câu hỏi: "Ai sẽ thay bé lấp đầy khoảng trống cả quãng đời dài về sau?". Chỉ mong dịch bệnh sớm ngày được kiểm soát để không còn phải chứng kiến những khoảnh khắc chia ly đau đến xé lòng như vậy.