Lặn lội đường xa lấy đồ từ thiện mà chỉ nhận được 2 ổ bánh mì không, người phụ nữ mắt đỏ hoe, tay run bần bật khi thấy điều bí mật trong chiếc bánh

Xã hội 17/08/2021 10:10

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ bật khóc nức nở khi cầm trên tay ổ bánh mì từ thiện và bất ngờ nhìn thấy thứ bên trong.

Trong thời điểm dịch bệnh, nhiều người lao động nghèo rơi vào tình cảnh khó khăn thiếu thốn trăm bề. Thấu hiểu nỗi khổ của họ, không ít nhà hảo tâm, youtuber đã đứng lên kêu gọi và tự bỏ tiền túi làm từ thiện để hỗ trợ phần nào cho những hoàn cảnh khó khăn.

Mới đây, một tài khoản TikTok đã khiến nhiều người xúc động kho đăng tải hình ảnh đi phát quà từ thiện cho người nghèo. Trong đó có một người phụ nữ bật khóc nức nở khi nhận quà.

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Đi xa đến nhận từ thiện nhưng chỉ được 2 ổ bánh mì, người phụ nữ có đôi phần hụt hẫng - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, anh chàng này đã chuẩn bị những chiếc bánh mì nóng hổi cho hành trình làm thiện nguyện của mình nhưng lại không hề bỏ nhân vào trong như những chiếc bình thường được bán ngoài quầy khác. Chủ video còn hỏi người phụ nữ: “Em chỉ có hai ổ bánh mì không, chị có lấy không? Tốn tiền xăng lên đây lấy hai ổ bánh mì có 6 ngàn, chị lấy không?”. Mặc dù có đôi chút hụt hẫng nhưng người phụ nữ vẫn nhận bằng hai tay và không quên gật đầu cảm ơn anh chàng. 

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Cô bật khóc nức nở và chắp tay cảm ơn - Ảnh cắt từ clip

Thế nhưng sau khi mở bên trong ra, cô liền bật khóc nức nở. Hóa ra, nhân bánh mì được anh chàng thay bằng tờ tiền 500.000 đồng.

Trong đoạn video chuẩn bị bánh mì, anh vui vẻ nói: "Tuy là nó không có vệ sinh một chút nhưng mình đã quyết định hy sinh ổ bánh mì đó để cho bà con nhận. Bà con sẽ có một cái cảm giác khác hơn".

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Youtuber khoe phần 'nhân' bánh - Ảnh chụp màn hình

Ngay khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người đã không khỏi xúc động khi thấy đôi mắt đỏ hoe của người phụ nữ. Đôi tay run run và ánh mắt ngấn nước khiến nhiều người không khỏi xót xa vì phải khó khăn đến thể nào thì người phụ nữ ấy mới xúc động đến mức bật khóc như vậy. Ngoài ra, người xem cũng nhận định, đây là một cách làm từ thiện vô cùng thông minh và hợp lý. Vì trong những ngày dịch bệnh, không ít trường hợp đã có hành động vờ làm người lao động để nhận đồ từ thiện rồi đem bán lại với giá cao. Chính vì thế, cách cho bánh mì như thế này sẽ xác định được những ai vất vả tìm đến, kiên nhẫn chỉ để nhận những ổ bánh mì mà không biết trước "nhân" bên trong thì họ mới chính là những người đang vất vả, đang cần số tiền nhất.

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