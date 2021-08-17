Cụ ông đạp xe chở theo 'túi lớn túi nhỏ', nằng nặc 'dúi' vào tay các chiến sĩ trực chốt, biết được lý do khiến ai nấy đều rưng rưng xúc động

Xã hội 17/08/2021 12:11

Thấu hiểu được sự vất vả của các cán bộ trực chốt kiểm dịch Covid-19, một ông cụ vẫn thường xuyên mang hoa quả tặng lực lượng chức năng khiến nhiều người ấm lòng.

Vì tình hình dịch bệnh, nên nhiều địa phuong thiết lập nhiều chốt kiểm soát để đảm bảo lưu thông và công tác an toàn phòng chống dịch. Thấu hiểu được sự vất vả của các cán bộ trực chốt kiểm dịch, nhiều người dân đã đem tặng những món quà nhỏ, đơn giản từ nồi cơm, con cá, đến ly nước chanh như một lời động viên, cảm ơn chân thành nhất.

Mới đây, một tài khoản trên MXH đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh ông cụ vẫn thường xuyên mang hoa quả tặng lực lượng chức năng khiến nhiều người ấm lòng.

Trong đoạn video, cụ ông lớn tuổi, tóc bạc trắng, di chuyển bằng chiếc xe đạp đã cũ, tay run run lấy túi trái cây cất trong chiếc giỏ cũ đưa cho đội ngũ chống dịch. Ông liên tục mỉm cười và đưa cho các cán bộ chốt kiểm dịch. Mặc dù không phải là món quà gì cao sang, đắt giá nhưng mang ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần, đủ khiến cho ai nấy cảm động trước tấm lòng của ông.

Người đăng tải đoạn clip cũng xúc động trước hành động của ông cụ nên đã quay lại đoạn clip để lan tảo nghĩa tình ấm áp này, đồng thời cũng tiết lộ người đàn ông lớn tuổi đã nhiều lần tới tận nơi gửi tặng đồ. Ông cụ tâm sự rằng: "Nếu bản thân còn sức khoẻ, cụ sẵn sàng đến trực chốt cùng các đồng chí".

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Túi trái cây nặng trĩu tình thương của cụ ông - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip ngắn nhưng đủ khiến người xem nghẹn ngào và xúc động. Chỉ một túi trái cây nhưng tình cảm và tấm lòng của cụ ông đối với các cán bộ thì không gì đong đếm được. Món quà giản dị nhưng cũng đủ làm những chiến sĩ ngày đêm túc trực tại chốt kiểm dịch ấm lòng.

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