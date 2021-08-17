Cặp vợ chồng già ở Hà Nội mắc Covid-19, liên tục xin nhường máy thở cho nhau khiến bác sĩ xúc động: 'Tôi nể phục tình cảm của họ'

Xã hội 17/08/2021 15:09

Cụ bà 71 tuổi, tổn thương phổi do Covid-19, trong lúc được bác sĩ đặt ống thở máy, bà vẫn hỏi han tình trạng chồng, thậm chí sẵn sàng nhường máy thở cho người bạn đời vì 'mình còn khỏe lắm'.

Theo thông tin từ VietNamNet, bác sĩ Lê Văn Thiệu, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, nhân vật chính trong câu chuyện là bà Trần Thị Hạnh (71 tuổi), cùng chồng là ông Trần Ngọc Linh (72 tuổi), ở xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Hai ông bà được phát hiện dương tính Covid-19 hôm 26/7, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Đến ngày 2/8, bà Hạnh chuyển nặng, phải chuyển tuyến lên Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Diễn tiến của bệnh nhân xấu hơn trong những ngày tiếp theo, đáp ứng oxy không đủ, hình ảnh tổn thương phối rất nhiều.

Chiều tối 6/8, các bác sĩ đưa ra chỉ định đặt ống nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy. Bà Hạnh khi ấy vẫn còn tỉnh táo, được giải thích kỹ về lý do cần can thiệp và những tình huống có thể xảy ra.

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Cặp vợ chồng già luôn dành tình yêu thương cho nhau dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào - Ảnh: VietNamNet

Bà vội hướng mắt về phía người chồng đang nằm cùng phòng điều trị. Trước đó vài tiếng, ông Linh cũng được chuyển từ y tế địa phương lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương do tình trạng khó thở tăng nặng. Bà nghẹn ngào nói: "Xin bác sĩ nhường cho chồng tôi thở máy. Tôi thấy vẫn khỏe nên chưa cần đến". Nghe bà nói vậy, bác sĩ Thiệu vội giải thích rằng không thiếu máy thở nên bà đừng lo và chỉ định này cần thiết cho bà, chưa cần với ông, bà mới an tâm hơn để bắt đầu can thiệp. 

2 ngày sau, ông Linh cũng tổn thương phổi nặng hơn, buộc phải chỉ định đặt ống nội khí quản. May mắn, ông bà đều đáp ứng máy thở và tiến triển tốt. Đến ngày 12/8, họ cùng được rút ống nội khí quản, chuyển thở oxy.

Chia sẻ với Vnexpress, bác sĩ Thiệu tâm sự: "Tôi nể phục tình cảm của họ, rồi nhớ về gia đình mình và nhiều gia đình bệnh nhân nặng khác". Hiện giai đoạn nặng nhất đã đi qua, cả ông Linh, bà Hạnh đều đang dần hồi phục. Hai chiếc giường bệnh cách nhau vài mét, thi thoảng, ông lại cố ngoảnh dậy để xem các y bác sĩ thăm khám, chăm sóc cho bà ra sao.

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