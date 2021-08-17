Tiền Giang: Phát hiện 21 ca dương tính với COVID-19 sau khi đi dự đám tang, nguy cơ lây nhiễm rất cao

Xã hội 17/08/2021 15:23

Qua lấy mẫu test nhanh những người tiếp xúc gần với bà N.T.N.D. khi đi dự đám tang, đã phát hiện có 20 ca dương tính COVID-19 ngụ ở các xã An Cư, Hòa Khánh, Hậu Mỹ Phú (huyện Cái Bè) và truy vết phát hiện 49 trường hợp F1.

Theo thông tin từ VOV, ngày 17/8, lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang khẩn trương xử lý nhiều trường hợp dương tính với COVID-19 sau khi đi đám tang trên địa bàn huyện.

Cụ thể, từ ngày 10-12/8, bà N.T.N.D., ở ấp Mỹ Hòa, xã An Cư, huyện Cái Bè (Tiền Giang) cùng gia đình đi đám tang cha chồng tại ấp An Thái, xã An Cư. Ngày 13/8, sau khi đi đám tang về, bà D., bị ho sốt, nghẹt mũi, đến trạm y tế xã Mỹ Hội khám trị bệnh nhưng không giảm. Sau đó, bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy và được test nhanh cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.  

Ngày 16/8, kết quả xét nghiệm RT-PCR đã khẳng định bà D. dương tính và được điều trị cách ly tại bệnh viện này. Sau khi xảy ra ca dương tính tại đám tang, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 địa phương đã tiến hành phong tỏa tạm thời ấp An Thái, xã An Cư (huyện Cái Bè); tổ chức xác minh, truy vết.

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Ảnh minh họa: Internet

Qua lấy mẫu test nhanh những người tiếp xúc gần với bà D. khi đi dự đám tang, đã phát hiện có 20 ca dương tính ngụ ở các xã An Cư, Hòa Khánh, Hậu Mỹ Phú (huyện Cái Bè) và truy vết phát hiện 49 trường hợp F1. Điều đáng nói là trong 2 ngày 12 và 13/8, bà D. đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người trong và ngoài địa phương, do đó nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Trung tâm y tế huyện Cái Bè cũng cho biết, sau khi phát hiện nhiều ca dương tính, ngành y tế đã thực hiện công tác khống chế bao vây ổ dịch, phun khử khuẩn tại đám tang, nơi các ca bệnh đi tới; thông tin nhanh đến các xã, thị trấn về các F1 có liên quan đến ổ dịch này để tiếp tục truy vết, cách ly. Chính quyền đoàn thể các địa phương trong huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K.

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