Đà Nẵng ghi nhận số ca mắc COVID-19 kỷ lục: 120 ca mắc mới, trong đó có 9 ca cộng đồng

Hôm nay 17/8, Đà Nẵng ghi nhận số ca mắc COVID-19 kỷ lục 120 ca mắc mới, trong đó có 9 ca cộng đồng.
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Theo thông tin từ Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, hôm nay 17/8, Đà Nẵng ghi nhận số ca mắc COVID-19 kỷ lục 120 ca mắc mới, trong đó có 9 ca cộng đồng.
Cụ thể, số ca mắc được phân theo tình trạng:
+ Đã được cách ly tập trung: 47 ca
+ Đã được cách ly tại nhà: 44 ca
+ Trong khu vực phong tỏa: 20 ca
+ Chưa được cách ly: 9 ca
- 1 ca có triệu chứng đến khám Bệnh viện Tâm Trí, buôn bán tại chợ Đầu Mối.
- 1 ca lấy mẫu hộ gia đình phường Thanh Bình, có đi chợ Đầu Mối, có xét nghiệm âm tính trước đó.
- 1 ca lấy mẫu mở rộng phường An Hải Tây, lấy hàng ở chợ Đầu Mối, có xét nghiệm âm tính trước đó.
- 1 ca có triệu chứng đến khám Trung tâm Y tế Cẩm Lệ.
- 1 ca lấy mẫu hộ gia đình phường Hòa Phát.
- 4 ca là lực lượng phòng chống dịch phường Hòa Thuận Đông, Hòa Cường Nam, Hòa Minh, Hòa Xuân.