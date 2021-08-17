Hôm nay 17/8, Đà Nẵng ghi nhận số ca mắc COVID-19 kỷ lục 120 ca mắc mới, trong đó có 9 ca cộng đồng.

Theo thông tin từ Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, hôm nay 17/8, Đà Nẵng ghi nhận số ca mắc COVID-19 kỷ lục 120 ca mắc mới, trong đó có 9 ca cộng đồng.

Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, số ca mắc được phân theo tình trạng:

+ Đã được cách ly tập trung: 47 ca

+ Đã được cách ly tại nhà: 44 ca

+ Trong khu vực phong tỏa: 20 ca

+ Chưa được cách ly: 9 ca

- 1 ca có triệu chứng đến khám Bệnh viện Tâm Trí, buôn bán tại chợ Đầu Mối.

- 1 ca lấy mẫu hộ gia đình phường Thanh Bình, có đi chợ Đầu Mối, có xét nghiệm âm tính trước đó.

- 1 ca lấy mẫu mở rộng phường An Hải Tây, lấy hàng ở chợ Đầu Mối, có xét nghiệm âm tính trước đó.

- 1 ca có triệu chứng đến khám Trung tâm Y tế Cẩm Lệ.

- 1 ca lấy mẫu hộ gia đình phường Hòa Phát.

- 4 ca là lực lượng phòng chống dịch phường Hòa Thuận Đông, Hòa Cường Nam, Hòa Minh, Hòa Xuân.

Thái Bình ghi nhận 1 ca dương tính với COVID-19 sau 7 lần xét nghiệm âm tính Tại khu cách ly tập trung huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình vừa ghi nhận có 1 trường hợp dương tính với COVID-19 khi xét nghiệm đến lần thứ 8.

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