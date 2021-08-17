Xúc động lời nhắn của ông cụ gửi đến người vợ muốn nhường máy thở cho mình

Câu chuyện về cụ bà đề nghị nhường máy thở cho chồng làm không biết bao người xúc động. Được biết, chồng bà sau đó đã thông qua nhân viên điều dưỡng gửi một lời nhắn cho vợ mình.

Theo Tổ Quốc, câu chuyện về cụ bà T.T.A (71 tuổi), sống tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội mong muốn nhường máy thở cho chồng thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Được biết, ngày 15/7, bà và chồng là ông T.N.L (72 tuổi) nhận kết quả dương tính và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Ngày 2/8 bà A tình trạng sức khỏe xấu đi, bà được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Đông Anh, Hà Nội), còn ông L được chuyển đến sau đó 4 ngày sau đó.

Hai vợ chồng bà A. trong bệnh viện - Ảnh: Tổ Quốc

Vài ngày sau khi được đưa tới đây, ông L bất ngờ trở nặng, mấy ngày sau cũng bắt buộc đặt ống nội khí quản. Rất may, cả hai vợ chồng đều đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, phục hồi nhanh hơn so với các ca bệnh khác. Ngày 12/8, họ cùng được rút ống nội khí quản và chỉ phải thở oxy.

Tối hôm đó, sau khi chăm sóc toàn bộ bệnh nhân, một nữ điều dưỡng đã hỏi ông L có muốn nhắn nhủ điều gì với vợ không. Ông L khi ấy chỉ thều thào được vài tiếng vì thanh quản đang bị tổn thương nên nữ điều dưỡng đã đưa giấy bút cho ông viết ra lời nhắn với vợ. Tờ giấy chỉ với vài dòng nguệch ngoạc nhưng cũng đủ khiến nhiều người rơi nước mắt.

"71 năm. Cưới nhau, chưa giúp nhau được gì. Nay ai còn ai mất, nhờ người ở lại phải có trách nhiệm. Em ơi cố lên" - Lời nhắn của ông L gửi vợ.

Lời nhắn của ông L - Ảnh: Tổ Quốc

Theo Lê Văn Thiệu, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, khi nữ điều dưỡng đọc "bức thư" cho bà A nghe, bà đã chảy nước mắt. Mọi người cảm nhận được rằng bà hiểu tấm chân tình của chồng.

Những ngày sau, sức khỏe hồi phục, thỉnh thoảng ông L sẽ cố vươn người nhìn xem bác sĩ chăm sóc bà A thế nào. Những khi bà được tiêm truyền hay đi chụp hình ông đều rất lo lắng. Các bác sĩ tại bệnh viện cũng đã giải thích rằng bà đã qua những ngày nặng nhất rồi, sẽ dần hồi phục hồi sau đó nên ông cũng yên tâm hơn. Hiện, sức khỏe của hai vợ chồng đang chuyển biến rất tích cực.

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