Xúc động lời nhắn của ông cụ gửi đến người vợ muốn nhường máy thở cho mình

Xã hội 17/08/2021 18:48

Câu chuyện về cụ bà đề nghị nhường máy thở cho chồng làm không biết bao người xúc động. Được biết, chồng bà sau đó đã thông qua nhân viên điều dưỡng gửi một lời nhắn cho vợ mình.

Theo Tổ Quốc, câu chuyện về cụ bà T.T.A (71 tuổi), sống tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội mong muốn nhường máy thở cho chồng thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Được biết, ngày 15/7, bà và chồng là ông T.N.L (72 tuổi) nhận kết quả dương tính và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Ngày 2/8 bà A tình trạng sức khỏe xấu đi, bà được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Đông Anh, Hà Nội), còn ông L được chuyển đến sau đó 4 ngày sau đó.

nhuong may tho cho chong 1
Hai vợ chồng bà A. trong bệnh viện - Ảnh: Tổ Quốc

Vài ngày sau khi được đưa tới đây, ông L bất ngờ trở nặng, mấy ngày sau cũng bắt buộc đặt ống nội khí quản. Rất may, cả hai vợ chồng đều đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, phục hồi nhanh hơn so với các ca bệnh khác. Ngày 12/8, họ cùng được rút ống nội khí quản và chỉ phải thở oxy.

Tối hôm đó, sau khi chăm sóc toàn bộ bệnh nhân, một nữ điều dưỡng đã hỏi ông L có muốn nhắn nhủ điều gì với vợ không. Ông L khi ấy chỉ thều thào được vài tiếng vì thanh quản đang bị tổn thương nên nữ điều dưỡng đã đưa giấy bút cho ông viết ra lời nhắn với vợ. Tờ giấy chỉ với vài dòng nguệch ngoạc nhưng cũng đủ khiến nhiều người rơi nước mắt.

"71 năm. Cưới nhau, chưa giúp nhau được gì. Nay ai còn ai mất, nhờ người ở lại phải có trách nhiệm. Em ơi cố lên" - Lời nhắn của ông L gửi vợ.

nhuong may tho cho chong 2
Lời nhắn của ông L -  Ảnh: Tổ Quốc

Theo Lê Văn Thiệu, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, khi nữ điều dưỡng đọc "bức thư" cho bà A nghe, bà đã chảy nước mắt. Mọi người cảm nhận được rằng bà hiểu tấm chân tình của chồng.

Những ngày sau, sức khỏe hồi phục, thỉnh thoảng ông L sẽ cố vươn người nhìn xem bác sĩ chăm sóc bà A thế nào. Những khi bà được tiêm truyền hay đi chụp hình ông đều rất lo lắng. Các bác sĩ tại bệnh viện cũng đã giải thích rằng bà đã qua những ngày nặng nhất rồi, sẽ dần hồi phục hồi sau đó nên ông cũng yên tâm hơn. Hiện, sức khỏe của hai vợ chồng đang chuyển biến rất tích cực.

Rút giấy 'luồng xanh' xe tải chở 46 thi hài từ TP.HCM xuống Bến Tre

Rút giấy 'luồng xanh' xe tải chở 46 thi hài từ TP.HCM xuống Bến Tre

Liên quan đến vụ xe tải chở 46 thi hài từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng, Sở GTVT tỉnh Trà Vinh rút giấy nhận diện phương tiện “luồng xanh” của xe tải này.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 tâm thư cụ bà nhường máy thở cho chồng

TIN MỚI NHẤT

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 38 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 2 giờ 40 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 2 giờ 46 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 3 giờ 33 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1