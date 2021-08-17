Con trai đi phát quà 0 đồng, gặp mẹ đứng bên đường xin cơm từ thiện, câu chuyện đằng sau khiến cư dân mạng không khỏi xót xa

Những ngày qua, tình hình dịch phức tạp tại TP.HCM đã ít nhiều gây ảnh hưởng tới đời sống của bà con. Người dân thành phố mang tên Bác vẫn luôn cố gắng đùm bọc, hỗ trợ lẫn nhau bằng những phần quà "của ít lòng nhiều", những bữa cơm 0 đồng ấm áp tình người. Mới đây, MXH xôn xao khi xuất hiện một đoạn clip ghi lại hành trình đi phát cơm miễn phí cho người nghèo của một nam thanh niên. Điều đáng chú ý là trong clip, mẹ ruột của anh chàng này cũng là góp mặt để đợi được phát cơm.

Người mẹ của anh chàng đi phát cơm trong đoạn clip - Ảnh cắt từ clip

Theo như đoạn clip, người này cho biết phạm vi hoạt động của mình là xung quanh khu vực Ngã 6 quận Gò Vấp. Trong khi đi phát quà 0 đồng, người đàn ông này vô tình bắt gặp mẹ của mình đang đứng ở bên vệ đường. Hóa ra, bà cũng đang đợi được các nhà hảo tâm tặng cơm để ăn cho qua bữa. Trong thời khắc 2 mẹ con gặp nhau, anh chàng đã vô cùng bất ngờ và hét lớn: "Đây là mẹ của mình", sau đó dừng xe và ra hiệu cho bà đi về. Thấy con trai, người mẹ cũng tỏ ra khá ngại ngùng, liên tục quay mặt về phía khác mà không hề nói chuyện hay lại gần. Đáng nói, anh chnagf cho hay hoàn cảnh của gia đình mình cũng khó khăn nên mẹ mới phải đi cơm như vậy. Mặc dù thấy mẹ đứng giữa trời nắng oi ả, nhưng vì công việc đang dang dở, anh chàng đành phải chào rồi đi tiếp.