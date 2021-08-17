Con trai đi phát quà 0 đồng, gặp mẹ đứng bên đường xin cơm từ thiện, câu chuyện đằng sau khiến cư dân mạng không khỏi xót xa

Những ngày qua, tình hình dịch phức tạp tại Sài Gòn đã ít nhiều gây ảnh hưởng tới đời sống của bà con. Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh người con trai đi phát cơm 0 đồng lại gặp chính mẹ ruột đang đợi nhận khiến dư luận không khỏi xôn xao.
- Trốn chốt kiểm dịch Đà Nẵng để về Quảng Nam, người phụ nữ lây COVID-19 cho chồng, con
- Đà Nẵng ghi nhận số ca mắc COVID-19 kỷ lục: 120 ca mắc mới, trong đó có 9 ca cộng đồng
Những ngày qua, tình hình dịch phức tạp tại TP.HCM đã ít nhiều gây ảnh hưởng tới đời sống của bà con. Người dân thành phố mang tên Bác vẫn luôn cố gắng đùm bọc, hỗ trợ lẫn nhau bằng những phần quà "của ít lòng nhiều", những bữa cơm 0 đồng ấm áp tình người. Mới đây, MXH xôn xao khi xuất hiện một đoạn clip ghi lại hành trình đi phát cơm miễn phí cho người nghèo của một nam thanh niên. Điều đáng chú ý là trong clip, mẹ ruột của anh chàng này cũng là góp mặt để đợi được phát cơm.
Theo như đoạn clip, người này cho biết phạm vi hoạt động của mình là xung quanh khu vực Ngã 6 quận Gò Vấp. Trong khi đi phát quà 0 đồng, người đàn ông này vô tình bắt gặp mẹ của mình đang đứng ở bên vệ đường. Hóa ra, bà cũng đang đợi được các nhà hảo tâm tặng cơm để ăn cho qua bữa. Trong thời khắc 2 mẹ con gặp nhau, anh chàng đã vô cùng bất ngờ và hét lớn: "Đây là mẹ của mình", sau đó dừng xe và ra hiệu cho bà đi về. Thấy con trai, người mẹ cũng tỏ ra khá ngại ngùng, liên tục quay mặt về phía khác mà không hề nói chuyện hay lại gần. Đáng nói, anh chnagf cho hay hoàn cảnh của gia đình mình cũng khó khăn nên mẹ mới phải đi cơm như vậy. Mặc dù thấy mẹ đứng giữa trời nắng oi ả, nhưng vì công việc đang dang dở, anh chàng đành phải chào rồi đi tiếp.
Tuy nhiên sau khi đoạn clip này lan truyền trên MXH, đã có không ít ý kiến cho rằng anh chàng này "dài tay", "vác tù và hàng tổng" trong khi mẹ ở nhà không có cơm ăn. Giữa lúc dư luận nổ ra nhiều tranh cãi, một người trong nhóm từ thiện đã lên tiếng đính chính. Người này giải thích: "Clip này của một người anh, mình nhờ anh ấy phát cơm, giúp đỡ cho những người vô gia cư. Thế nhưng, vô tình khi đi trên đường, anh ấy bắt gặp mẹ mình đã đứng xin quà. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Mong mọi người không hiểu nhầm".
Ngay sau khi biết được nguồn cơn, hóa ra anh chàng gặp mẹ trong đoạn clip chỉ đang phụ giúp một người bạn của mình đi phát cơm từ thiện, đáng tiếc là khi quay về gặp mẹ thì lúc này cơm trong giỏ đã hết. Cư dân mạng biết được đã vô cùng xúc động và thầm cảm ơn anh chàng vì hành động ấm áp này. Ngoài ra, nhiều người còn gửi lời chúc đến anh và mẹ.