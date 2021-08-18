Sáng ngày 18/8: Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc mới, trong đó có người phụ nữ dương tính sau khi chăm sóc con nhỏ mắc COVID-19 tại khu cách ly

Xã hội 18/08/2021 08:28

Chị N.T.H ở Hoàng Mai đi cùng chăm sóc cho con nhỏ mắc COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang cũng dương tính sau quá trình cách ly, theo dõi tại viện.

Theo thông tin của Sở Y tế Hà Nội, sáng ngày 18/8, TP. Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19 mới đều là ca bệnh trong khu cách ly. Cả 5 bệnh nhân đều thuộc chùm ho, sốt thứ phát và phân bố ở các quận, huyện Hoàng Mai (3), Đống Đa (1), Đông Anh (1).

Trường hợp thứ 1 là chị N.T.H (30 tuổi, ở Vĩnh Hưng, Hoàng Mai) - Mẹ và là F1 của bệnh nhân V.T.A. Trước đó, ngày 29/7, sau khi con có kết quả xét nghiệm dương tính, chị đã đi cùng để chăm sóc con tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Trong suốt thời gian cách ly, theo dõi tại bệnh viện, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 2 và 3 là anh N.K.T (27 tuổi) và anh H.Đ.A (16 tuổi) cùng ngụ tại địa chỉ P632 HH4C, Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Các bệnh nhân là người sống trong khu phong tỏa (ở cùng tầng với bệnh nhân dương tính là T.V.T). Ngày 8/8, cả 2 đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Đến ngày 16/8, các bệnh nhân có triệu chứng sốt, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính ngày 17/8.

covid-19
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân  - Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp thứ 4 là anh N.T.T (32 tuổi, địa chỉ 10/221 Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa) là F1 của bệnh nhân N.T.N (sống cùng nhà). Ngày 13/8, anh được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 16/8, bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 5 là bé trai Đ.T.L (6 tuổi, xóm Trong, Uy Nỗ, Đông Anh) là người sống trong khu vực phong tỏa và là F1 của bệnh nhân Đ.T.Đ. Ngày 14/8, bé L. xuất hiện triệu chứng sốt, ho, được chuyển cách ly tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh, được lấy mẫu xét nghiệm làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 2.313 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.233 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.080 ca.

Hà Nội bác thông tin 10 trẻ em ở Đội Cấn, quận Ba Đình mắc COVID-19, xác nhận chỉ có 3 cháu

Hà Nội bác thông tin 10 trẻ em ở Đội Cấn, quận Ba Đình mắc COVID-19, xác nhận chỉ có 3 cháu

Đại diện lãnh đạo quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, thông tin về việc 10 trẻ em ở phố Đội Cấn là bệnh nhân COVID-19 xuất hiện tràn lan trên MXH là thông tin sai sự thật.

Xem thêm
Từ khóa:   5 ca dương tính mới ở Hà Nội Hà Nội có 5 ca mắc mới Hà Nội có thêm 5 ca mắc mới

TIN MỚI NHẤT

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 35 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 2 giờ 37 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 2 giờ 42 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 3 giờ 29 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1