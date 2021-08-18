Sáng ngày 18/8: Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc mới, trong đó có người phụ nữ dương tính sau khi chăm sóc con nhỏ mắc COVID-19 tại khu cách ly

Chị N.T.H ở Hoàng Mai đi cùng chăm sóc cho con nhỏ mắc COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang cũng dương tính sau quá trình cách ly, theo dõi tại viện.

Theo thông tin của Sở Y tế Hà Nội, sáng ngày 18/8, TP. Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19 mới đều là ca bệnh trong khu cách ly. Cả 5 bệnh nhân đều thuộc chùm ho, sốt thứ phát và phân bố ở các quận, huyện Hoàng Mai (3), Đống Đa (1), Đông Anh (1).

Trường hợp thứ 1 là chị N.T.H (30 tuổi, ở Vĩnh Hưng, Hoàng Mai) - Mẹ và là F1 của bệnh nhân V.T.A. Trước đó, ngày 29/7, sau khi con có kết quả xét nghiệm dương tính, chị đã đi cùng để chăm sóc con tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Trong suốt thời gian cách ly, theo dõi tại bệnh viện, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 2 và 3 là anh N.K.T (27 tuổi) và anh H.Đ.A (16 tuổi) cùng ngụ tại địa chỉ P632 HH4C, Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Các bệnh nhân là người sống trong khu phong tỏa (ở cùng tầng với bệnh nhân dương tính là T.V.T). Ngày 8/8, cả 2 đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Đến ngày 16/8, các bệnh nhân có triệu chứng sốt, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính ngày 17/8.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân - Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp thứ 4 là anh N.T.T (32 tuổi, địa chỉ 10/221 Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa) là F1 của bệnh nhân N.T.N (sống cùng nhà). Ngày 13/8, anh được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 16/8, bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 5 là bé trai Đ.T.L (6 tuổi, xóm Trong, Uy Nỗ, Đông Anh) là người sống trong khu vực phong tỏa và là F1 của bệnh nhân Đ.T.Đ. Ngày 14/8, bé L. xuất hiện triệu chứng sốt, ho, được chuyển cách ly tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh, được lấy mẫu xét nghiệm làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 2.313 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.233 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.080 ca.

Hà Nội bác thông tin 10 trẻ em ở Đội Cấn, quận Ba Đình mắc COVID-19, xác nhận chỉ có 3 cháu Đại diện lãnh đạo quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, thông tin về việc 10 trẻ em ở phố Đội Cấn là bệnh nhân COVID-19 xuất hiện tràn lan trên MXH là thông tin sai sự thật.

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