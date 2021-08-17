Đại diện lãnh đạo quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, thông tin về việc 10 trẻ em ở phố Đội Cấn là bệnh nhân COVID-19 xuất hiện tràn lan trên MXH là thông tin sai sự thật.

Theo thông tin từ Tiền Phong, đại diện lãnh đạo quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, thông tin trên mạng xã hội về 10 trẻ em ở phố Đội Cấn là bệnh nhân COVID-19 là thông tin sai sự thật.

Cụ thể, trước đó, trên MXH xuất hiện thông tin "ngõ 68 Đội Cấn có 1 F0 bị phong toả mà dân cứ cho trẻ con ra sân chung chơi. Giờ hơn 10 cháu từ 2t đến 10t bị F0. Đội Cấn phong toả mạnh", đi kèm với hình ảnh xe cứu thương và rất đông người mặc đồ bảo hộ phòng chống COVID-19. Ngay lập tức thông tin này khiến nhiều người hoang mang và lo lắng.

Thông tin lan truyền trên MXH - Ảnh: Tiền Phong

Đến tối 17/8, đại diện lãnh đạo quận Ba Đình khẳng định, nội dung thông tin trên không đúng sự thật. Đại diện nhấn mạnh: "Ngõ 68 phố Đội Cấn Không có sân chơi, chỉ có sân sinh hoạt chung của các gia đình trong ngõ. Từ khi ngõ có F0 và bị phong toả, trong ngõ 68 có 3 cháu bé dưới 10 tuổi là F0 chứ không phải hơn 10 cháu".

Bên cạnh đó, đại diện quận Ba Đình cũng khẳng định, bên trong khu vực phong toả ngõ 68 phố Đội Cấn không hề có việc tụ tập đông người. Việc phong toả, cách ly được thực hiện nghiêm theo quy định.

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