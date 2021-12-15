Hà Nội: F0 bị 'bỏ quên' khiến cả nhà 4 người nhiễm COVID-19, cư dân viết đơn cầu cứu chính quyền

Xã hội 15/12/2021 11:13

Một F0 (chung cư HH3A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) bị "bỏ quên" khiến cả nhà lây bệnh.

Theo báo Lao động đưa tin, anh V.Đ.P (40 tuổi, chung cư HH3A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) viết đơn thư phản ánh, tại tầng 16, trong một gia đình 4 người đều là F0 nhưng sau 5 ngày kể từ khi phát hiện ca mắc đầu tiên vẫn chưa được đưa đi cách ly cũng như không có bất kỳ biện pháp nào trong công tác phòng chống dịch.

Anh P. cho biết: "Tối 8/12, nữ cư dân cùng tầng báo với tôi, cô ấy dương tính với SARS-CoV-2. Ngay lập tức, tôi trình báo lên tổ dân phố, Ban quản lý toà nhà và toàn bộ cư dân. 10h ngày 9/12, trạm y tế phường có lên test COVID-19 cho cả tầng (trừ F0 ban đầu).

Đến ngày 11/12, F0 ban đầu báo cho tôi, cả nhà họ (2 vợ chồng và 2 con nhỏ) đều dương tính. Cùng ngày, tổ trưởng dân phố phát trang phục bảo hộ và yêu cầu gia đình F0 chuẩn bị đi cách ly. Tuy nhiên, 5 ngày trôi qua từ 1 F0 đã lây thành 4 F0 (trong đó 2 trẻ nhỏ chưa tiêm vaccine) chính quyền cơ sở, y tế phường vẫn chưa có bất kỳ động thái nào để đưa F0 đi thăm khám, cách ly".

Tình hình hiện tại đã làm cho bản thân gia đình có 4 người mắc COVID-19 cùng cư dân trong tầng rất lo lắng, hoang mang bức xúc.

Hà Nội: F0 bị 'bỏ quên' khiến cả nhà 4 người nhiễm COVID-19, cư dân viết đơn cầu cứu chính quyền - Ảnh 1
Đơn kêu cứu giúp trường hợp F0 bị 'bỏ quên' khiến cả nhà mắc COVID-19 - Ảnh: Lao động

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với Dân Việt, tối 14/12, ông Tạ Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho biết đã cùng một số cán bộ y tế trực tiếp đến tầng 16, chung cư HH3A để trao đổi, giải quyết cụ thể thông tin phản ánh của người dân.

Đơn vị cũng đã gửi đề xuất lên Trung tâm y tế quận Hoàng Mai đề nghị Trung Tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo chính xác kết quả xét nghiệm bằng PCR đối với 4 trường hợp trên. "Nếu kết quả chính xác, chúng tôi sẽ đưa các trường hợp này đi cách ly theo đúng quy định bởi gia đình không đủ điều kiện cách ly tại nhà. Hiện, phường vẫn đang gặp khó khăn khi kết quả khẳng định chưa có" - lãnh đạo phường Hoàng Liệt nói.

Trước đó, cư dân tại tầng tự test nhanh phát hiện dương tính SARS-CoV-2. Phường cũng đã cử cán bộ y tế đến tầng lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Tuy nhiên, CDC Hà Nội không trả kết quả hay không thông báo nên phường không có cơ sở để đưa người F0 đi cách ly, lãnh đạo phường Hoàng Liệt thông tin.

Trong ngày 14/12, trường hợp F0 khác của phường (CDC công bố) được đưa đến khu cách ly tập trung nhưng phải quay về do không còn chỗ. Hiện tại, phường đang kích hoạt trạm y tế lưu động nhưng gặp khó khăn do chưa đủ nhân lực ngành y tế, lãnh đạo phường Hoàng Liệt chia sẻ thêm.

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Sở Y tế TP.HCM căn cứ cấp độ dịch, khả năng đáp ứng để thực hiện thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày đối với các F0 không triệu chứng, xét nghiệm âm tính.

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