Bộ Y tế hồi đáp TP.HCM về đề nghị thí điểm cách ly tập trung còn 7 ngày với F0

Sở Y tế TP.HCM căn cứ cấp độ dịch, khả năng đáp ứng để thực hiện thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày đối với các F0 không triệu chứng, xét nghiệm âm tính.

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 14/12, Bộ Y tế có công văn phản hồi việc TP.HCM đề nghị cho thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung còn 7 ngày đối với các trường hợp F0 không triệu chứng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ 7. Theo đó, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM vẫn còn diễn biến phức tạp, để thích ứng tình hình mới và bảo đảm an toàn, linh hoạt phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế căn cứ cấp độ dịch, khả năng đáp ứng để thực hiện thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày đối với các trường hợp trên.

Khi hết thời gian cách ly tại cơ sở thu dung điều trị đề nghị thực hiện theo dõi tại nhà theo quy định, xuất viện và dự phòng lây nhiễm của Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 ban hành theo Quyết định số 4689 ngày 6/10/2021 của Bộ Y tế. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế TP.HCM triển khai thực hiện, theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả về Bộ Y tế hàng tháng để kịp thời điều chỉnh các quy định cho phù hợp.

Bộ Y tế cho phép Sở Y tế TP.HCM rút ngắn thời gian cách ly tập trung còn 7 ngày đối với F0 không triệu chứng đã tiêm hai mũi vaccine và có xét nghiệm âm tính - Ảnh minh họa: Internet Trước đó, ngày 18/11, Bộ Y tế nhận được công văn của Sở Y tế TP.HCM đề nghị cho thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày đối với các trường hợp F0 không có triệu chứng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ 7. Sở Y tế TP.HCM lý giải về đề nghị này, từ khi áp dụng hướng dẫn chẩn đoán điều trị do Bộ Y tế ban hành, đặc biệt sử dụng thuốc Molnupiravir kháng virus, đã có nhiều F0 hoàn toàn không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ và mất hẳn các triệu chứng chỉ sau một tuần cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Tuy nhiên, các trường hợp trên vẫn phải tiếp tục cách ly đến hết thời gian theo quy định (14 ngày) cùng với số ca mắc mới gia tăng mỗi ngày gây nên tình trạng quá tải tại khu cách ly tập trung và các bệnh viện.

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