Câu chuyện trốn cách ly 'dở khóc, dở cười': Người phụ nữ 'ẩn thân' trong đống phế liệu, con trai 'giấu mình' dưới bó cỏ, bao cám

Xã hội 09/12/2021 16:14

Mới đây trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh trốn cách ly của 1 người phụ nữ và 1 cậu nhóc khiến dân tình cười nghiêng ngả, vừa giận vừa thương. 

Nhiều tháng nay, dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Nhằm hạn chế tình trạng lây nhiễm diện rộng, cách ly là biện pháp được ưu tiên để tách F0 ra khỏi cộng đồng để điều trị.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn xuất hiện không ít trường hợp không chịu đi cách ly, tìm đủ mọi lý do để ở lỳ trong nhà, nhất quyết không đi theo nhân viên y tế.

Mới đây trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh trốn cách ly của 1 người phụ nữ và 1 cậu nhóc khiến dân tình cười nghiêng ngả, vừa giận vừa thương. 

Trong đoạn clip, nhân viên y tế xuống nhà người dân yêu cầu đi cách ly tập trung. Người đàn ông mặc áo trắng không chịu lên xe đi cách ly nên 3 nhân viên y tế đã giải thích, sau cùng đành phải bế người này lên xe, đồng thời nhắc nhở người áo hồng ở cạnh đi cùng luôn. 

3 nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ đã đi tìm và phát hiện người phụ nữ trốn đang "ẩn mình" trong khu đựng phế liệu, bên dưới nhiều xấp giấy bìa, vỏ lon. Thấy mình bị phát hiện, người phụ nữa vừa khóc vừa xin: "Chú ơi, chú thả tôi đi chú ơi. Tôi không có bị gì chú ơi...". 

Nhân viên y tế nhẹ nhàng động viên: "Chị ơi hợp tác đi, không có việc gì mà phải khóc... Chị cứ yên tâm ở nhà bọn em lo". Tuy nhiên, người này vẫn không có ý định chấp hành, vì vậy 2 nhân viên y tế đành phải bế lên và đưa ra xe. 

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Người phụ nữ ngồi thụp dưới đống phế liệu để trốn - Ảnh cắt từ clip

Không chỉ có người phụ nữ này, mà một cháu bé khác trong gia đình cũng trốn cách ly bằng cách chui vào nằm trong chiếc xe ba gác và lấy cỏ phủ lên người để lẩn trốn. Khi phát hiện ra cháu bé, các thành viên trong tổ y tế đã bé cháu lên xe để đi cách ly cùng với gia đình.

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Cháu bé lấy cỏ và bao cám phủ lên người - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip ghi sau khi được đăng tải khiến mọi người được phen cười ngất. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ quan ngại khi một bộ phận người dân vẫn còn thái độ bất hợp tác, sợ sệt khi đi cách ly khiến cho công tác phòng dịch khó khăn hơn.

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Từ khóa:   trốn cách ly cách ly tập trung COVID-19

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