Khẩn: Truy tìm nam thanh niên nhập cảnh từ Campuchia trốn cách ly sau khi được đưa đi mổ ruột thừa

Xã hội 20/09/2021 09:04

Trong thời gian cách ly, nam thanh niên được đưa đi mổ ruột thừa nhưng đã bỏ trốn khỏi bệnh viện và cơ quan chức năng đang truy tìm.

Theo thông tin của Vietnamnet, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh vừa phát đi thông báo truy tìm một người bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Cụ thể, người trốn khỏi khu cách ly tập trung là nam thanh niên tên Phạm Văn Tính, sinh ngày 10/11/1990, ngụ tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. CMND số: 385431694 cấp ngày 20/02/2017 do Công an tỉnh Bạc Liêu cấp.

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Thông tin về người trốn khỏi khu cách ly - Ảnh: Vietnamnet

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 12/9, đối tượng Phạm Văn Tính nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài. Sau đó, được đưa vào khu cách ly tập trung tại trường THCS Tân Hưng (trên địa bàn ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh).

Ngày 13/9, Phạm Văn Tính được chuyển đến Bệnh viện Xuyên Á để mổ viêm ruột thừa và tại đây, đối tượng đã trốn khỏi khu cách ly Bệnh viện Xuyên Á.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện Tân Châu mong mọi người dân, khi phát hiện đối tượng Phạm Văn Tính, hãy báo ngay cho Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh), qua số điện thoại 02763.730.244 hoặc chính quyền địa phương, cơ quan công an gần nhất.

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