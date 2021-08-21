Hái Dương: Phạt 17,5 triệu đồng người phụ nữ trốn cách ly y tế tại nhà để đi.... tưới rau

Đi tưới rau trong thời gian cách ly tại nhà, người phụ nữ ở Hải Dương bị chính quyền xử phạt 17,5 triệu đồng.

Theo Zingnews đưa tin, UBND huyện Nam Sách vừa quyết định xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng với bà Phùng Thị T. (59 tuổi, trú thôn Miếu Lãng, xã Đồng Lạc) do không thực hiện biện pháp áp dụng cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19.

Huyện Nam Sách xử phạt 17,5 triệu đồng một trường hợp rời cách ly tại nhà - Ảnh minh hoạ: Cổng TTĐT huyện Nam Sách (Hải Dương)

Trước đó, bà T. được xác định thuộc diện F2 vì đã tiếp xúc với bệnh nhân F1 ở địa phương. Ngày 9/8, Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc đã ra quyết định áp dụng cách ly tại nhà với bà T. Tuy nhiên, khoảng 18h ngày 17/8, người phụ nữ này rời khỏi nhà, đến khu vườn gần đó để tưới rau.

Ngoài bị xử phạt hành chính, chính quyền cũng yêu cầu bà T. phải tiếp tục nghiêm túc thực hiện việc cách ly y tế.

Từ ngày 27/7 đến nay, tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 114 trường hợp mắc Covid-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-duong-phat-17-5-trieu-dong-nguoi-phu-nu-tron-cach-ly-y-te-tai-nha-de-di-tuoi-rau-419499.html