Sáng 20/8: Quãng Ngãi ghi nhận 9 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 1 ca đang cách ly tại nhà, lây cho 2 người thân

Sáng 20/8, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, vừa ghi nhận thêm 9 ca dương tính với Covid-19.
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Theo thông tin báo Quãng Ngãi, một trong số 9 ca nhiễm mới được ghi nhận có bệnh nhân T.N.K (ngụ tại tổ dân phố 2, thị trấn Châu Ổ, Bình Sơn), trở về từ vùng dịch TP.Hồ Chí Minh, đã hoàn thành cách ly tập trung tại KTX Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất.
Đến ngày thứ 7 trong quá trình cách ly tại nhà, kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân đã dương tính với Covid-19. Hai trường hợp khác được phát hiện mắc Covid-19 là mẹ và em gái sống cùng một nhà với bệnh nhân T.N.K, đều ở tổ dân phố 2, thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn).
Trong sáng 20/8, Sở Y tế cũng ghi nhận 6 người về TP.Hồ Chí Minh dương tính với Covid-19 và được cách ly tập trung tại Trường THCS Võ Bẩm, ở xã Tịnh Khê. Sau đó, các bệnh nhân được chuyển về Khu cách ly thuộc KTX Trường Đại học Phạm Văn Đồng (TP.Quảng Ngãi).
Từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 536 ca Covid-19, trong đó có 5 trường hợp là người về từ vùng dịch đã hoàn thành cách ly tập trung và được phát hiện mắc Covid-19 trong quá trình cách ly tại nhà.