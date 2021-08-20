Hà Nội công bố Tổng đài 1022 tiếp nhận cấp cứu, giải đáp các kiến nghị, phản ánh và tư vấn liên quan đến phòng, chống COVID-19

Tổng đài 1022 được Ủy ban Nhân dân TP.Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện, bắt đầu hoạt động chính thức từ ngày 19/8/2021, với 4 nhánh. Cụ thể:

Theo thông tin của Vietnam plus/TTXVN, cùng với các giải pháp quyết liệt trong phòng, chống dịch Covid-19, TP.Hà Nội đưa vào vận hành Tổng đài 1022. Trước mắt, tổng đài 1022 tập trung tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị, phản ánh và tư vấn liên quan đến phòng, chống COVID-19.

- Nhánh 3 (bấm phím 3): Kết nối đến Mạng lưới thầy thuốc đồng hành;

- Nhánh 4 (bấm phím 4): Kết nối đến Sở Thông tin và Truyền thông để phản ánh về vi phạm phòng, chống dịch COVID-19.

(*) Đáng chú ý, khi lựa chọn Nhánh 3 kết nối đến Mạng lưới thầy thuốc đồng hành, người dân sẽ được hỗ trợ "tư vấn chăm sóc sức khỏe trực tuyến" liên quan đến dịch COVID-19, đặc biệt là người mắc COVID-19.

Hà Nội công bố tổng đài 1022 tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị, phản ánh và tư vấn liên quan đến phòng, chống COVID-19 - Ảnh minh họa: Internet

Mạng lưới Thầy thuốc do Sở Y tế Hà Nội và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp triển khai nhằm huy động nguồn lực xã hội tư vấn người nhiễm hoặc có nguy cơ cao mắc COVID-19 tại cộng đồng, hỗ trợ tăng cường cho ngành y tế Hà Nội.

Với đội ngũ 300 y, bác sĩ, mạng lưới Thầy thuốc đồng hành chia thành 2 nhóm chính: Nhóm Tư vấn nhận cuộc gọi đến từ nhân dân và tư vấn chăm sóc sức khỏe cộng đồng gồm các bác sỹ có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên, hoạt động 7/7 ngày (trong các khung giờ: 9:00 - 11:00; 15:00 - 17:00 và 19:00 - 21:00) và nhóm Chăm sóc chủ động thăm hỏi sức khỏe và tư vấn các trường hợp mới phát hiện nhiễm COVID-19 hoặc đang trong các khu cách ly tập trung.

Cụ thể, thông qua hệ thống tổng đài kết nối trực tuyến hai chiều và công cụ điều phối công việc theo thời gian thực cho tình nguyện viên, y bác sĩ có thể đồng thời tư vấn từ xa cho bệnh nhân; ghi và theo dõi kết quả tình trạng bệnh của từng trường hợp. Cùng với đó, phân tầng nguy cơ, cung cấp thêm thông tin về các ca bệnh nặng, hỗ trợ Y tế địa phương trong việc điều phối nguồn lực cấp cứu, nhập viện.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông cho hay: "Các doanh nghiệp viễn thông di động Vinaphone, Mobifone, Viettel và Vietnamobile sẽ cùng chung tay với người dân, không thực hiện tính cước gọi đến Tổng đài 1022 trong thời gian giãn cách trên địa bàn Hà Nội".

Cách quay số: Từ số cố định nội hạt: Quay trực tiếp số 1022. Từ số liên tỉnh, số di động: Quay số 0241022.