Hà Nội: Tạm dừng hoạt động chợ Hàng Bè để siết chặt kiểm soát dịch bệnh từ 0 giờ ngày 19/8

Xã hội 19/08/2021 15:58

Việc tạm dừng kinh doanh tại chợ Hàng Bè sẽ giúp quận Hoàn Kiếm tăng cường kiểm soát dịch bệnh và chấp hành nghiêm chỉ thị của Trung ương và thành phố về thực hiện giãn cách xã hội.

Theo báo Hà Nội mới đưa tin, đêm 18/8, UBND phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã có Thông báo số 652/UBND về việc tạm dừng kinh doanh trên các tuyến phố Gia Ngư, ngõ Cầu Gỗ, ngõ Trung Yên (chợ Hàng Bè).

Trong thông báo nêu rõ, để thực hiện quyết liệt công tác chống dịch, hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch Covid-19 tại các tuyến phố, ngõ có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng trên địa bàn phường Hàng Bạc, UBND phường Hàng Bạc thông báo, tạm dừng hoạt động kinh doanh tại các tuyến phố Gia Ngư, ngõ Cầu Gỗ, ngõ Trung Yên (chợ Hàng Bè cũ) kể từ 0h ngày 19/8 đến khi có chỉ đạo mới của UBND TP. Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội.

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Đồng thời, UBND phường Hàng Bạc cũng giao Công an phường, các ban, ngành, đoàn thể, các bộ phận chức năng phường, tổ trưởng tổ dân phố tích cực tuyên truyền, phổ biến, tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thực hiện việc tạm dừng hoạt động kinh doanh; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Quyết định của UBND phường Hàng Bạc được thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang diễn biến phức tạp. Số ca F0 trên địa bàn Hà Nội vẫn tiếp tục được phát hiện mới sau khi thành phố triển khai xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng.

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