Phát hiện nhiều giấy thông hành giả mạo, giấy đi đường có thời hạn đến 'hết dịch' ở Hà Nội và TP.HCM

Xã hội 18/08/2021 20:09

Trong đợt giãn cách xã hội, tổ kiểm soát dịch đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng giấy thông hành giả mạo hoặc giấy được ký từ tháng 5, 6, 7/2021 cho đến khi "hết dịch".

Theo thông tin của Gia đình.net, Công an TP. Hà Nội cho biết, trong ngày 18/8 phát hiện 862 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch (không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người nơi công cộng, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách,...) bị xử phạt. Đáng chú ý, trong đó có một nam thanh niên ở quận Thanh Xuân đã tự làm giả giấy đi đường để "qua mặt" lực lượng trực chốt.

Được biết, sự việc xảy ra tại tổ kiểm soát dịch trên đường Nguyễn Trãi (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện N.H.D. (SN 1993, trú tại Ứng Hòa) điều khiển xe mô tô qua chốt và sử dụng giấy đi đường do công ty CP Chăm sóc sức khỏe VG cấp.

giay di duong 1
Công an TP. Hà Nội cho biết, trong ngày 18/8 phát hiện 862 trường hợp vi phạm phòng chống dịch trên địa bàn bị xử phạt - Ảnh: Gia đình.net

Tuy nhiên, đáng chú ý, mẫu giấy đi đường này không đúng mẫu quy định của thành phố. Qua xác minh, nam thanh niên này không phải nhân viên của công ty VG và giấy đi đường trên là do D. làm giả. Sau đó, vụ việc được bàn giao Công an phường Thượng Đình tiếp tục xác minh, làm rõ.

 

Liên quan đến vụ việc giấy đi đường trên, theo thông tin của Dân Trí, ngày 17/8, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, trong quá trình kiểm soát người dân ra đường trong đợt giãn cách xã hội đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng giấy thông hành giả mạo hoặc giấy được ký từ tháng 5, 6, 7/2021 cho đến khi "hết dịch".

giay di duong 2
Một giấy xác nhận công tác có hiệu lực từ 1/7 đến 31/12/2021 - Ảnh: Dân Trí

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện có rất nhiều giấy xác nhận cho người dân đi làm hàng ngày mà không ghi thời gian cụ thể. Thậm chí, có cả trường hợp cấp giấy xác nhận tập thể cho cả một nhóm người được ra đường.

Theo lực lượng chức năng, việc người dân không chấp hành và cố tình làm giả, làm sai giấy đi đường để qua mặt công an đã gây ra nhiều khó khăn, mất thời gian trong quá trình kiểm soát. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tiến hành kiểm soát chặt chẽ, kỹ càng để yêu cầu người dân chấp hành quy định. Các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản, xử lý theo quy định.

Rút giấy 'luồng xanh' xe tải chở 46 thi hài từ TP.HCM xuống Bến Tre

Rút giấy 'luồng xanh' xe tải chở 46 thi hài từ TP.HCM xuống Bến Tre

Liên quan đến vụ xe tải chở 46 thi hài từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng, Sở GTVT tỉnh Trà Vinh rút giấy nhận diện phương tiện “luồng xanh” của xe tải này.

Xem thêm
Từ khóa:   làm giả giấy đi đường giấy đi đường giả phát hiện trường hợp làm giả giấy đi đường

TIN MỚI NHẤT

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 34 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 2 giờ 36 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 2 giờ 41 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 3 giờ 29 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1