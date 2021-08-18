Phát hiện nhiều giấy thông hành giả mạo, giấy đi đường có thời hạn đến 'hết dịch' ở Hà Nội và TP.HCM

Trong đợt giãn cách xã hội, tổ kiểm soát dịch đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng giấy thông hành giả mạo hoặc giấy được ký từ tháng 5, 6, 7/2021 cho đến khi "hết dịch".

Theo thông tin của Gia đình.net, Công an TP. Hà Nội cho biết, trong ngày 18/8 phát hiện 862 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch (không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người nơi công cộng, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách,...) bị xử phạt. Đáng chú ý, trong đó có một nam thanh niên ở quận Thanh Xuân đã tự làm giả giấy đi đường để "qua mặt" lực lượng trực chốt. Được biết, sự việc xảy ra tại tổ kiểm soát dịch trên đường Nguyễn Trãi (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện N.H.D. (SN 1993, trú tại Ứng Hòa) điều khiển xe mô tô qua chốt và sử dụng giấy đi đường do công ty CP Chăm sóc sức khỏe VG cấp.

Công an TP. Hà Nội cho biết, trong ngày 18/8 phát hiện 862 trường hợp vi phạm phòng chống dịch trên địa bàn bị xử phạt - Ảnh: Gia đình.net Tuy nhiên, đáng chú ý, mẫu giấy đi đường này không đúng mẫu quy định của thành phố. Qua xác minh, nam thanh niên này không phải nhân viên của công ty VG và giấy đi đường trên là do D. làm giả. Sau đó, vụ việc được bàn giao Công an phường Thượng Đình tiếp tục xác minh, làm rõ.

Liên quan đến vụ việc giấy đi đường trên, theo thông tin của Dân Trí, ngày 17/8, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, trong quá trình kiểm soát người dân ra đường trong đợt giãn cách xã hội đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng giấy thông hành giả mạo hoặc giấy được ký từ tháng 5, 6, 7/2021 cho đến khi "hết dịch". Một giấy xác nhận công tác có hiệu lực từ 1/7 đến 31/12/2021 - Ảnh: Dân Trí Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện có rất nhiều giấy xác nhận cho người dân đi làm hàng ngày mà không ghi thời gian cụ thể. Thậm chí, có cả trường hợp cấp giấy xác nhận tập thể cho cả một nhóm người được ra đường. Theo lực lượng chức năng, việc người dân không chấp hành và cố tình làm giả, làm sai giấy đi đường để qua mặt công an đã gây ra nhiều khó khăn, mất thời gian trong quá trình kiểm soát. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tiến hành kiểm soát chặt chẽ, kỹ càng để yêu cầu người dân chấp hành quy định. Các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản, xử lý theo quy định.

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