Bình Dương: Nam thanh niên 'say khướt' gọi điện thoại tổng đài 1022 hỗ trợ dịch COVID-19 để quấy rối, đe doạ

Xã hội 20/08/2021 14:54

Nam thanh niên quê Trà Vinh đã gọi đến đường dây nóng 1022 hỗ trợ mùa dịch của tỉnh Bình Dương để đe dọa, quấy rối và bị cơ quan chức năng tìm ra.

Theo Nhịp sống Việt/ Tổ Quốc đưa tin, mới đây, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an thành phố Thuận An mời Huỳnh Văn H. (sinh năm 1994, quê ở tỉnh Trà Vinh) lên trụ sở để làm việc về hành vi quấy rối tổng đài đường dây nóng 1022 Bình Dương.

Trước đó vào ngày 18/8, sau khi uống rượu say tại phòng trọ thuộc khu phố Thạnh Bình, phường An Thanh, TP. Thuận An, Huỳnh Văn H. gọi điện đến đường dây nóng 1022 Bình Dương và có nhiều lời lẽ đe dọa, quấy rối.

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Đối tượng H. làm việc với công an. - Ảnh: CACC

Sau khi nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã phối hợp Công an thành phố Thuận An xác định H. chính là người đã sử dụng điện thoại quấy rối như trên nên mời lên làm việc. Tại cơ quan Công an, H. thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý sự việc theo quy định của pháp luật.

Hà Nội công bố Tổng đài 1022 tiếp nhận cấp cứu, giải đáp các kiến nghị, phản ánh và tư vấn liên quan đến phòng, chống COVID-19

Hà Nội công bố Tổng đài 1022 tiếp nhận cấp cứu, giải đáp các kiến nghị, phản ánh và tư vấn liên quan đến phòng, chống COVID-19

Tổng đài 1022 sẵn sàng tiếp nhận phản ánh từ công dân, tổ chức 24/7 để hỗ trợ, xử lý nhanh nhất những thông tin liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

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