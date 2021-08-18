Thực hư thông tin nữ tình nguyện viên ở Bình Dương bị chủ trọ đuổi trong đêm vì không có tiền trả?

Xã hội 18/08/2021 10:40

Sau khi xác minh, lãnh đạo TP. Thuận An (Bình Dương) cho biết, tin một nữ tình nguyên viên không có tiền trả phòng trọ bị chủ đuổi đi trong đêm là hoàn toàn sai sự thật, xuyên tạc.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bài viết và hình ảnh một cô gái bị chủ nhà trọ đuổi đi vì không có tiền trả. Theo đó, nội dung câu chuyện được chia sẻ rằng đây là một nữ tình nguyện viên trở về phòng trọ vào buổi tối nhưng đã bị chủ trọ khoá cửa, đuổi đi. Cô phải xin qua ở ghép với một người bạn khác cho qua đợt dịch này.  

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Thông tin và hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin của báo Tiền Phong, tối ngày 17/8, sau khi xác minh sự việc, lãnh đạo TP. Thuận An (Bình Dương) cho biết, tin một nữ tình nguyên viên không có tiền trả phòng trọ bị đuổi trong đêm là hoàn toàn sai sự thật, xuyên tạc.

Qua đó, ban lãnh đạo đã xác định được nữ tình nguyện viên mà mạng xã hội phản ánh là em B.T.K.S (21 tuổi, đang tham gia đội tình nguyện lấy mẫu trên diện rộng ở địa bàn phường Thuận Giao, TP. Thuận An). Từ ngày 30/2, S. ở cùng bạn tại nhà trọ thuộc khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP. Thuận An.

Khoảng 22h20 đêm 16/8, S. đi tham gia tình nguyện về phòng trọ nhưng bị khóa cổng (do địa phương đang giãn cách xã hội đề nghị người dân không ra đường sau 18h nên chủ trọ khóa cổng). S. không có chìa khóa nên có kêu chủ trọ mở cửa. Nhưng chủ trọ không nghe nên S. đã gọi cho bạn cùng phòng lấy gối, mền qua nhà trọ của người bạn khác ở nhờ.

Sau đó, S. có nhờ bạn chung phòng chụp hình cảnh đi trong đêm để đăng trên mạng. Tuy nhiên, các trang mạng đã sao chép lại hình ảnh và thêm bớt nội dung rồi đăng tải lại. Một số trang mạng xã hội còn cho rằng người dân sống ở khu trọ thiếu lương thực, thực phẩm nhiều ngày.

Làm việc với lực lượng chức năng, bà N.T.H - chủ nhà trọ và những khách trọ đều khẳng định không ai đuổi S. đi. Hiện tại, bạn của S. vẫn ở phòng trọ.

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Công an phường Thuận Giao tuyên truyền công nhân chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh: Tiền Phong

Về đời sống của người lao động trên địa bàn phường Thuận Giao - nơi nữ tình nguyện viên sinh sống trong những ngày giãn cách xã hội, ông Lý Bình Sơn – Chủ tịch UBND phường Thuận Giao cho biết, phường đã thành lập đội phản ứng nhanh để tiếp nhận thông tin về y tế, an sinh xã hội. Khi người dân cần gọi điện đến phường hoặc tổng đài 1022, đội phản ứng nhanh sẽ cắt cử lực lượng lập tức hỗ trợ người dân.

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