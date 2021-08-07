Cảm động hình ảnh 2 nữ tình nguyện viên chống dịch bế cụ bà mắc Covid-19 đang có dấu hiệu nặng vào viện cấp cứu

Xã hội 07/08/2021 15:23

Sau khi kiểm tra thấy tình trạng sức khỏe của bệnh nhân lớn tuổi mắc Covid-19 đang có dấu hiệu nặng, 2 nữ tình nguyện viên đã nhanh chóng bế bệnh nhân vào bệnh viện để kịp thời cấp cứu điều trị.

Theo báo Người Lao động, trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 8/6, trạm y tế thị trấn Hóc Môn nhận điện thoại khẩn cấp từ người nhà bệnh nhân. Sau đó, đội cấp cứu lưu động đã tức tốc lên đường để sơ cấp cứu cho F0. Qua kiểm tra ban đầu, nhận thấy tình trạng sức khỏe bệnh nhân chuyển biến xấu, lượng oxy trong máu quá thấp khiến bệnh nhân khó thở, vì vậy, đội quyết định chuyển bệnh nhân vào Bệnh viện đa khoa Hóc Môn.

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2 nữ tình nguyện viên liên tục chăm sóc sức khỏe cho bà T. trên xe cứu thương - Ảnh: Người Lao động

Trên suốt đoạn đường đến bệnh viên, bệnh nhân phải dùng bình oxy và đo huyết áp liên tục. Vì cụ bà có lẽ khó thở và mệt nên 2 nữ tình nguyện viên đã phải bế bà từ xe xuống băng ca cứu thương. Nhớ lại giây phút ấy, bạn Trần Thị Anh Na - sinh viên năm 2, khoa Y khoa, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết, lúc đó chỉ muốn đưa bệnh nhân nhanh chóng vào cấp cứu, tính mạng con người là trên hết.

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Bệnh nhân được bế lên băng ca để đưa vào viện - Ảnh: Cắt từ clip

Có thể thấy, trong những trường hợp khẩn cấp, các tình nguyện viên luôn ra sức giúp đỡ bệnh nhân mà chẳng màn đến sự an toàn của bản thân. Đối với họ, việc được giúp đỡ và cứu được mọi người trong tình hình dịch bệnh này là quan trọng hơn hết.

Trước đó, mạng xã hội cũng từng chia sẻ hình ảnh nam thanh niên bế một cụ bà lên xe cứu thương cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ và yêu thương từ mọi người. Theo Tuổi trẻ, người thanh niên trong hình là thượng úy Nguyễn Thanh Bình - Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng Đà Nẵng). Trong lúc làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã bế cụ bà P.T.D. là F0 từ tầng 4 khu cách ly xuống và đưa ra xe để đi điều trị. 

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Hình ảnh anh lính trẻ bế cụ bà ra xe - Ảnh: Tuổi trẻ 

Khi thượng úy Bình bế cụ D. ra xe, bà lo lắng sẽ lây bệnh cho anh. Tuy nhiên, câu nói của anh lính trẻ lúc này lại khiến mọi người vô cùng xúc động. Anh đã động viên cụ rằng: "Má đừng ngại, cứ ôm lấy con".

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