Cảm động hình ảnh 2 nữ tình nguyện viên chống dịch bế cụ bà mắc Covid-19 đang có dấu hiệu nặng vào viện cấp cứu

Theo báo Người Lao động, trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 8/6, trạm y tế thị trấn Hóc Môn nhận điện thoại khẩn cấp từ người nhà bệnh nhân. Sau đó, đội cấp cứu lưu động đã tức tốc lên đường để sơ cấp cứu cho F0. Qua kiểm tra ban đầu, nhận thấy tình trạng sức khỏe bệnh nhân chuyển biến xấu, lượng oxy trong máu quá thấp khiến bệnh nhân khó thở, vì vậy, đội quyết định chuyển bệnh nhân vào Bệnh viện đa khoa Hóc Môn.

2 nữ tình nguyện viên liên tục chăm sóc sức khỏe cho bà T. trên xe cứu thương - Ảnh: Người Lao động

Trên suốt đoạn đường đến bệnh viên, bệnh nhân phải dùng bình oxy và đo huyết áp liên tục. Vì cụ bà có lẽ khó thở và mệt nên 2 nữ tình nguyện viên đã phải bế bà từ xe xuống băng ca cứu thương. Nhớ lại giây phút ấy, bạn Trần Thị Anh Na - sinh viên năm 2, khoa Y khoa, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết, lúc đó chỉ muốn đưa bệnh nhân nhanh chóng vào cấp cứu, tính mạng con người là trên hết.