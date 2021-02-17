Bình Phước: Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong túi nilon đặt trước cửa nhà dân, nhiều bà mẹ tình nguyện đến cho bé bú

Xã hội 17/02/2021 14:56

Chiều 17/2, đại diện Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản (Bình Phước) xác nhận đơn vị đang theo dõi sức khỏe một bé sơ sinh bị bỏ rơi. Lúc trung tâm vừa tiếp nhận, bé nặng 3,3 kg, da hồng hào, nhịp tim, phổi bình thường.

Trước đó, chiều 16/2 (tức mùng 5 tết), chị Hoa ở ấp Ruộng 3, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước nghe tiếng khóc của trẻ trước cửa nhà nên chạy ra xem. Khi đó, chị Hoa phát hiện một bé trai sơ sinh đã cắt dây rốn được bọc trong chiếc áo khoác cũ và túi nilon màu đen đặt ngay trước cửa nhà.

Nhận được thông tin bé sơ sinh bị bỏ rơi từ chị Hoa, lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường, đưa cháu bé vào Trạm Y tế cấp cứu và lập biên bản vụ việc.

Sau khi sơ cứu bé tại Trạm Y tế, cháu bé được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản để chăm sóc. Đơn vị này cho hay hiện tình hình bé đã ổn định. Đến 16 giờ cùng ngày, bé đã uống được 60ml sữa.

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Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản (Bình Phước) cho hay tình hình bé đã ổn định - Ảnh: Tiền Phong 

Đại diện Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản cho biết một số bà mẹ đang nuôi con nhỏ tại Trung tâm Y tế và địa bàn xung quanh đã đến tình nguyện cho bé bú. Nhiều người dân mang sữa, chăn màn, tã lót, áo quần trẻ sơ sinh đến cho cháu bé. 

Sự thật bất ngờ vụ bé sơ sinh bị nhét giấy vào mũi, miệng và bỏ rơi trong nhà vệ sinh: Do nền nhà ướt và lạnh nên đặt con vào thùng rác để đi tìm quần áo ủ ấm

Sự thật bất ngờ vụ bé sơ sinh bị nhét giấy vào mũi, miệng và bỏ rơi trong nhà vệ sinh: Do nền nhà ướt và lạnh nên đặt con vào thùng rác để đi tìm quần áo ủ ấm

Theo chia sẻ của anh Định - chồng sản phụ Ng, sau khi sinh con, do nền nhà vệ sinh ướt và lạnh, cửa sổ không có, trong khi chị Ng không đem theo quần áo nên mới đặt cháu tạm vào thùng rác cho đỡ lạnh rồi đi lấy quần áo để ủ ấm cho con.

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