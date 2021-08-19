Bình Dương vượt mốc 55.000 ca nhiễm COVID-19, gần 300 doanh nghiệp '3 tại chỗ' ngưng hoạt động vì xuất hiện nhiều F0

Tối 19/8, Sở Y tế Bình Dương thông tin, trong 24 giờ qua, địa phương ghi nhận thêm 3.255 ca mắc COVID-19 mới.

Theo thông tin từ Tiền Phong, tối 19/8, Sở Y tế Bình Dương thông tin, trong 24 giờ qua, địa phương ghi nhận thêm 3.255 ca mắc COVID-19 mới. Như vậy, tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận 55.601 ca mắc COVID-19.

Trong đó có 5.178 ca bệnh phát hiện qua khám tại cơ sở y tế, 17.624 ca bệnh phát hiện trong khu cách ly tạm thời cho người test nhanh dương tính, 20.347 ca bệnh phát hiện trong khu phong tỏa, 10.698 ca trong cộng đồng (chợ, khu không phong tỏa). Bình Dương có hơn 15.000 bệnh nhân khỏi bệnh và 422 ca tử vong.

Trong đợt lấy mẫu xét nghiệm diện rộng lần 2 (từ ngày 2/8 đến nay) các địa phương lấy mẫu test nhanh và PCR cho 630.683 người, có 20.072 trường hợp dương tính. CDC tỉnh Bình Dương triển khai lấy mẫu PCR cho 111.076 công nhân tại 114 công ty trong các KCN, kết quả có 258 trường hợp dương tính.

Ảnh minh họa: Internet

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương cho biết, đến nay trên địa bàn có 1.885 doanh nghiệp với 272.851 lao động đăng ký hoạt động “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 địa điểm”. Trong đó, có 1.370 doanh nghiệp với 141.840 lao động đang hoạt động sản xuất. Các doanh nghiệp thành lập 10.864 Tổ An toàn COVID-19 tại chỗ. Ông Bùi Minh Trí – Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương cho biết, trong quá trình hoạt động theo mô hình "3 tại chỗ", một số doanh nghiệp không đảm bảo được quy định phòng, chống dịch, một số công ty phát hiện ca F0. Do đó, tính đến nay đã có 294 doanh nghiệp xin tạm ngưng hoạt động.

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