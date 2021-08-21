Quảng Nam: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch Covid-19 liên quan đến người phụ nữ không khai báo y tế và trốn cách ly

Xã hội 21/08/2021 11:17

Một phụ nữ buôn bán ở TP.Đà Nẵng về quê ở Quảng Nam, trốn khai báo y tế, không chịu cách ly. Hậu quả, 4 người dương tính với Covid-19.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 21/8, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, công an thị xã vừa ra quyết định khởi tố một vụ án làm lây lan dịch bệnh, truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác.

Vụ án này liên quan đến người phụ nữ nhiễm COVID-19, ngụ khối phố Tứ Hạ, phường Điện Ngọc làm nghề buôn bán ở chợ An Hải Đông (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Trước đó, từ ngày 31/7 đến 9/8, bệnh nhân này từ TP. Đà Nẵng về nhà nhưng không đến trạm y tế phường Điện Ngọc khai báo và cách ly tập trung theo quy định.

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P.Điện Ngọc đã nhanh chóng lập 11 chốt liên ngành kiểm soát người, phương tiện ra vào các tuyến đường tại khu vực phong tỏa ở nơi có ca nhiễm - Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin của Thanh Niên, qua xét nghiệm, người này có kết quả dương tính Covid-19. Tiếp đó, lực lượng chức năng nhanh chóng truy vết và xác định có 5 trường hợp F1 liên quan, trong đó có chồng của bệnh nhân có kết quả xét nghiệm cũng dương tính với Covid-19.

Những người đã tiếp xúc với chồng của bệnh nhân cũng có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 là 2 người cùng trú tại khối phố Tứ Hà. Ngoài ra, qua truy vết xác định được 33 trường hợp F1 và 125 trường hợp F2 liên quan đến người chồng.

P.Điện Ngọc đã nhanh chóng lập 11 chốt liên ngành kiểm soát người, phương tiện ra vào các tuyến đường tại khu vực phong tỏa ở nơi có ca nhiễm.

Trước đó, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cũng đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người khác là chị P.T.D (29 tuổi, ở tổ 2 thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên, H.Thăng Bình). Theo đó, chị D. buôn bán ở TP.Đà Nẵng đi xe máy về quê ở Quảng Nam đã né chốt kiểm soát dịch, không khai báo y tế,... Hậu quả, một khu dân cư bị phong tỏa sau khi xác định 3 người dương tính với Covid-19.

 

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