Dù lực lượng phòng chống dịch nhiều giờ tuyên truyền đi cách ly tập trung nhưng một trường hợp F1 ở tỉnh Hưng Yên vẫn cố thủ và chống đối trong nhà.

Theo thông tin chia sẻ từ Pháp luật và bạn đọc, mạng xã hội đang xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một trường hợp F0 cố thủ trong nhà không chịu đi điều trị cách ly khiến dư luận nổi giận. Cụ thể, một người phụ nữ ngụ tại thị trấn Yên Mỹ, Hưng Yên có kết quả dương tính với Covid-19. Mặc dù được tuyên truyền, vận động đi cách ly điều trị vì có kết quả dương tính với Covid-19, nhưng người phụ nữ lớn tuổi liên tục có thái độ chống đối, thậm chí còn gây gổ với nhân viên y tế.

Người phụ nữ ra sức chống đối với nhân viên y tế - Ảnh: Cắt từ clip Đoạn clip cho thấy, lực lượng y tế thông báo con trai, con dâu và hai cháu của bà H. đều mắc Covid-19 đã đi cách ly. Bản thân bà cũng có kết quả dương tính với Covid-19 nên phải cách ly để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Song, người phụ nữ này không chấp hành. Khi lực lượng chức năng đến vận động bà H. liền khoá cửa cổng cố thủ. Sau đó, lực lượng công an và y tế đã quyết định phá cửa cưỡng chế. Người phụ nữ khoá cửa và cố thủ trong nhà - Ảnh: Cắt từ clip Thấy vậy, bà H. liên tục la hét chống đối, ném đồ đạc tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Nhân viên y tế đã tiếp cận và yêu cầu mặc đồ bảo hộ, bà H. vẫn cố tình không tuân thủ, ném áo bảo hộ, trốn vào nhà. Sau cùng, lực lượng chức năng phải xông vào khống chế, áp giải người phụ nữ này đi cách ly.

Nhân viên y tế buộc phải cưỡng chế để đưa đi cách ly - Ảnh: Chụp màn hình Thái độ thiếu ý thức, không chấp hành công tác phòng chống dịch của người phụ nữ lớn tuổi nhanh chóng khiến dân tình bức xúc. Nhiều cư dân mạng đã chỉ trích gay gắt hành động chống đối, không suy nghĩ cho cộng đồng của F0. Đồng thời, những thái độ tiêu cực như này khiến những người ở tuyến đầu chống dịch càng thêm mệt nhọc, tình hình dịch bệnh cũng vì đó mà diễn biến phức tạp thêm.

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