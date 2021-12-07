Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ban hành kế hoạch kiểm tra cuối kỳ I cho học sinh

Vào ngày 6/12, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM có văn bản hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với bậc trung học.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền phong, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã ban hành hướng dẫn về việc kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2021-2022 cho các trường THCS, THPT trên địa bàn ngày 7/12. Thời gian kiểm tra sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 22/1/2022.

Theo đó, trước khi tổ chức kiểm tra, trường cần rà soát, đánh giá hiệu quả việc tổ chức dạy học, tổ chức phụ đạo cho học sinh khi bắt đầu dạy học trực tiếp. Trường dạy tích hợp bố trí thời lượng dạy học trực tiếp cho các môn tích hợp nhằm củng cố, bổ sung kiến thức cho học sinh trước khi kiểm tra.

Học sinh sẽ được tổ chức kiểm tra cuối kỳ I theo cấp độ dịch - Ảnh: Internet

Việc kiểm tra cuối học kỳ I ở các trường THCS, THPT sẽ được thực hiện như sau:

- Đối với các trường ở địa bàn được xác định dịch cấp độ 1, 2, 3 và học sinh đã đi học trực tiếp thì tổ chức kiểm tra trực tiếp.

- Đối với các trường ở địa bàn được xác định dịch cấp độ 4 và học sinh không thể đến trường học trực tiếp thì nhà trường tổ chức kiểm tra theo hình thức trực tuyến.

- Đối với học sinh học hòa nhập, thực hiện kiểm tra định kỳ theo kế hoạch dạy học cá nhân đã điều chỉnh.

- Đối với các học sinh thuộc diện F0, học sinh vì cách ly, giãn cách xã hội… không thể tham gia kiểm tra cuối học kỳ từ ngày 10 đến 22-1-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường xem xét cho học sinh thực hiện kiểm tra, đánh giá bổ sung sau khi đã thực hiện các biện pháp dạy học, phụ đạo, bồi dưỡng bổ sung kiến thức.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết hình thức, cấu trúc đề kiểm tra cuối học kỳ (tự luận, trắc nghiệm, trắc nghiệm kết hợp tự luận, tỉ lệ các mức độ câu hỏi…) do hiệu trưởng trường THCS, THPT quyết định sau khi bàn bạc, thống nhất với tổ chuyên môn.

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