UBND TP.HCM đề nghị tiếp tục miễn học phí cho tất cả học sinh trong học kỳ II

Xã hội 07/12/2021 11:22

Do dịch Covid-19 kéo dài làm ảnh hưởng tới thu nhập người dân, UBND TP.HCM đề nghị tiếp tục miễn học phí cho tất cả học sinh, kể cả trường ngoài công lập trong học kỳ II.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing News, vào ngày 6/12, UBND TP.HCM đã đề cập trong tờ trình HĐND thành phố Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trong học kỳ II, năm học 2021-2022, được công bố vào ngày 7/12.

Theo dự kiến, ngân sách thành phố phải chi 533 tỷ đồng để miễn học phí cho học sinh trong kỳ II năm học 2021-2022. Trong đó khối công lập là 358 tỷ đồng, còn lại là khối ngoài công lập. Thành phố sẽ hỗ trợ học phí cho hơn 1,3 triệu học sinh tại các trường công lập và ngoài công lập, trừ học sinh các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài.

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Học sinh TP.HCM được miễn học phí học kỳ II - Ảnh: Internet

Đối tượng hỗ trợ là trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và ngoài công lập, học viên giáo dục thường xuyên đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, trừ học sinh các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong đó, nhóm 1 là học sinh tại thành phố Thủ Đức, quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú và Bình Tân. Nhóm 2 là học sinh ở huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

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Mức hỗ trợ học phí cho học sinh TP.HCM - Ảnh: Zing News

Đồng thời, thành phố đề nghị tiếp tục thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục công lập có tổ chức dạy cho cấp THCS, bổ túc THCS là 40.000 đồng/học sinh/tháng với nhóm 1, cấp THCS và bổ túc THCS ở nhóm 2 là 55.000 đồng/học sinh/tháng.

Trước đó, theo VnExpress đưa tin, TP.HCM đã chi 427 tỷ đồng hỗ trợ học phí kỳ I cho hơn 1,3 triệu học sinh các cấp từ mầm non đến THPT, kể cả học sinh trường ngoài công lập. Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết do ảnh hưởng của Covid-19, Thành phố đã giữ nguyên mức thu học phí như năm ngoái để chia sẻ khó khăn với người dân. Tuy nhiên, dịch bệnh phức tạp, việc học trực tuyến kéo dài, Sở đề xuất miễn học phí.

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