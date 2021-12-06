Trước nhiều ý kiến tranh cãi trên mạng xã hội, mẹ của nữ sinh bị chủ shop quần áo đánh cảm thấy rất buồn.

Thời gian gần đây, sự việc về nữ sinh bị chủ shop quần áo bạo hành, cắt tóc, cắt áo ngực nhằm đe dọa, gây áp lực để cưỡng đoạt tài sản đã gây thu hút sự chú ý và được nhiều người bàn tán xôn xao khắp các trang mạng xã hội. Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, sau khi 1 số mạnh thường quân đến tận nhà, ủng hộ tặng tiền vào ngày 6/12, chị L.T.B - mẹ của nữ sinh đã quyết định trao gửi lại số tiền này cho một ngôi chùa và vài hoàn cảnh khó khăn khác ở địa phương. Chị B. xúc động và cho hay: "Từ hôm tới giờ tôi không kiểm, không biết tổng bao nhiêu, vẫn đang để tiền đó. Có người cho 40 triệu, 1 cô nữa cũng cho 20 triệu nhưng tôi không biết tên. Tôi cho đi gần một nửa rồi, số còn lại chưa tính làm gì cả vì công việc vẫn còn đang dang dở".

Mẹ của nữ sinh bị đánh đã trích ra gần một nửa từ tổng số tiền được tặng - Ảnh: PL&BĐ Bên cạnh sự biết ơn đối với các nhà hảo tâm, chị B. tâm sự: "Tôi cũng hổ thẹn, con mình gây ra lỗi, các nhà hảo tâm đến với mẹ con tôi, trong lòng áy náy. Giờ mẹ không khóc, không đau, không buồn thì mẹ để trong lòng, chứ con mình phạm tội mà lấy nước mắt ra chia sẻ với mọi người thì không nên". Trước nhiều ý kiến tranh cãi trên mạng xã hội, chị B. đều đọc được và cảm thấy rất buồn vì bản thân chị không như lời đàm tiếu. Chị B. cho hay, gia cảnh chị được xếp vào hộ nghèo của xã. Chồng mất, một mình chị cáng đáng nuôi 4 miệng ăn. Tiền học của nữ sinh M. và các em trai, đều do người mẹ nghèo một tay cáng đáng từ khoản thu nhập cày ruộng và chăn nuôi gia súc.

Đối với những nhà hảo tâm đến với gia đình, chị B. rất xúc động và biết ơn - Ảnh: PL&BĐ Mẹ của nữ sinh bộc bạch rằng bản thân không ngủ được, đêm nằm cứ trằn trọc. Bà cho hay: "Nhiều người đến ủng hộ không phải ủng hộ cháu. Họ thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ủng hộ tôi nuôi mấy đứa nhỏ. Nhiều người không hiểu, đánh giá tôi chứ nhà tôi đúng nghèo thật. Đói cho sạch rách cho thơm, tôi không có lương tâm giống như mấy người đăng lên để nói tôi vậy đâu". Nữ sinh B. hiện đã về nhà và ổn định tinh thần - Ảnh: Internet Hiện tại, chị B. chỉ muốn con được nghỉ ngơi, ổn định tinh thần, còn chị lo xong xuôi công việc nhà cửa. Phía shop quần áo không liên hệ gì với gia đình chị B. từ hôm xảy ra vụ việc. Còn nhà trường đã xuống gửi lời thăm hỏi, phân tích để nữ sinh thấy được lỗi lầm của mình và cho M. nghỉ học ít hôm để ổn định tinh thần.

Vụ chủ shop quần áo bạo hành nữ sinh: Quần áo bị tịch thu số lượng lớn, chỉ còn lại hàng 'made in Việt Nam' Trong quán trình truy tố vợ chồng chủ shop quần áo Mai Hường bạo hành, làm nhục nữ sinh trộm chân váy, Công an TP Thanh Hóa cũng đã tiến hàng thu giữ rất nhiều quần áo với số lượng lớn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cam-thay-xau-ho-va-ay-nay-me-cua-nu-sinh-bi-chu-shop-quan-ao-danh-o-thanh-hoa-da-lam-mot-viec-bat-ngo-nay-440094.html