Cảm thấy xấu hổ và áy náy, mẹ của nữ sinh bị chủ shop quần áo đánh ở Thanh Hóa đã làm một việc bất ngờ này

Xã hội 06/12/2021 14:47

Trước nhiều ý kiến tranh cãi trên mạng xã hội, mẹ của nữ sinh bị chủ shop quần áo đánh cảm thấy rất buồn.

Thời gian gần đây, sự việc về nữ sinh bị chủ shop quần áo bạo hành, cắt tóc, cắt áo ngực nhằm đe dọa, gây áp lực để cưỡng đoạt tài sản đã gây thu hút sự chú ý và được nhiều người bàn tán xôn xao khắp các trang mạng xã hội.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, sau khi 1 số mạnh thường quân đến tận nhà, ủng hộ tặng tiền vào ngày 6/12, chị L.T.B - mẹ của nữ sinh đã quyết định trao gửi lại số tiền này cho một ngôi chùa và vài hoàn cảnh khó khăn khác ở địa phương. Chị B. xúc động và cho hay: "Từ hôm tới giờ tôi không kiểm, không biết tổng bao nhiêu, vẫn đang để tiền đó. Có người cho 40 triệu, 1 cô nữa cũng cho 20 triệu nhưng tôi không biết tên. Tôi cho đi gần một nửa rồi, số còn lại chưa tính làm gì cả vì công việc vẫn còn đang dang dở". 

chu shop quan ao
Mẹ của nữ sinh bị đánh đã trích ra gần một nửa từ tổng số tiền được tặng - Ảnh: PL&BĐ

Bên cạnh sự biết ơn đối với các nhà hảo tâm, chị B. tâm sự: "Tôi cũng hổ thẹn, con mình gây ra lỗi, các nhà hảo tâm đến với mẹ con tôi, trong lòng áy náy. Giờ mẹ không khóc, không đau, không buồn thì mẹ để trong lòng, chứ con mình phạm tội mà lấy nước mắt ra chia sẻ với mọi người thì không nên".

Trước nhiều ý kiến tranh cãi trên mạng xã hội, chị B. đều đọc được và cảm thấy rất buồn vì bản thân chị không như lời đàm tiếu. Chị B. cho hay, gia cảnh chị được xếp vào hộ nghèo của xã. Chồng mất, một mình chị cáng đáng nuôi 4 miệng ăn. Tiền học của nữ sinh M. và các em trai, đều do người mẹ nghèo một tay cáng đáng từ khoản thu nhập cày ruộng và chăn nuôi gia súc. 

chu shop quan ao 1Cảm thấy xấu hổ và áy náy, mẹ của nữ sinh bị chủ shop quần áo đánh ở Thanh Hóa đã làm một việc bất ngờ này - Ảnh 3
Đối với những nhà hảo tâm đến với gia đình, chị B. rất xúc động và biết ơn - Ảnh: PL&BĐ

Mẹ của nữ sinh bộc bạch rằng bản thân không ngủ được, đêm nằm cứ trằn trọc. Bà cho hay: "Nhiều người đến ủng hộ không phải ủng hộ cháu. Họ thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ủng hộ tôi nuôi mấy đứa nhỏ. Nhiều người không hiểu, đánh giá tôi chứ nhà tôi đúng nghèo thật. Đói cho sạch rách cho thơm, tôi không có lương tâm giống như mấy người đăng lên để nói tôi vậy đâu".

chu shop quan ao 2
Nữ sinh B. hiện đã về nhà và ổn định tinh thần - Ảnh: Internet

Hiện tại, chị B. chỉ muốn con được nghỉ ngơi, ổn định tinh thần, còn chị lo xong xuôi công việc nhà cửa. Phía shop quần áo không liên hệ gì với gia đình chị B. từ hôm xảy ra vụ việc. Còn nhà trường đã xuống gửi lời thăm hỏi, phân tích để nữ sinh thấy được lỗi lầm của mình và cho M. nghỉ học ít hôm để ổn định tinh thần.

Vụ chủ shop quần áo bạo hành nữ sinh: Quần áo bị tịch thu số lượng lớn, chỉ còn lại hàng 'made in Việt Nam'

Vụ chủ shop quần áo bạo hành nữ sinh: Quần áo bị tịch thu số lượng lớn, chỉ còn lại hàng 'made in Việt Nam'

Trong quán trình truy tố vợ chồng chủ shop quần áo Mai Hường bạo hành, làm nhục nữ sinh trộm chân váy, Công an TP Thanh Hóa cũng đã tiến hàng thu giữ rất nhiều quần áo với số lượng lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   chủ shop quần áo nữ sinh bị đánh mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 4 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 48 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 5 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 6 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số