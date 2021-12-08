VKSND quận 1 (TP.HCM) đang phối hợp với Công an quận 1 và các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân khiến một người phụ nữ tử vong sau khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền phong, vào ngày 8/12, VKSND quận 1 (TP.HCM) đang phối hợp với Công an quận 1 và các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân khiến chị H.T.N. (SN 1990, quê Cà Mau) tử vong sau khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện V. trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1).

Theo thông tin ban đầu, ngày 5/12, chị N. đến thẩm mỹ viện N. để nâng mũi và hút mỡ bụng. Tuy nhiên sau đó, chị N. có triệu chứng khó thở, toàn thân tím tái và được đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 TP HCM cấp cứu.

Bệnh nhân tử vong sau khi hút mỡ bụng và nâng mũi làm đẹp tại một cơ sở thẩm mỹ - Ảnh minh họa: Internet

Khi được đưa vào bệnh viện, chị N. đã ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn trước nhập viện. Các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức, tuy nhiên người bệnh đã không qua khỏi. Sau khi bệnh nhân tử vong, Bệnh viện Nhân dân 115 đã bàn giao thi thể cho gia đình.

Sáng cùng ngày, theo báo Người lao động đưa tin, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM đã báo cáo Sở Y tế TP.HCM toàn bộ vụ việc và Thanh tra Sở đã vào cuộc. Hiện tại, xác nạn nhân N. đang được lưu giữ tại Trung tâm Giám định pháp y TP.HCM phục vụ cho công tác điều tra.

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