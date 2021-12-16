Nữ sinh F0 bị 2 mẹ con chủ trọ đuổi đi giữa đêm, xô xát bầm tím người vì “dám” đi khai báo y tế?

MXH xôn xao thông tin nữ sinh bị 2 mẹ con chủ trọ đuổi đi giữa đêm, xô xát dẫn đến nhiều vết bầm tím trên cơ thể vì "khai báo y tế".

Trên mạng xã hội, một đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh thuê trọ tại Quận 6, TP.HCM bị 2 mẹ con chủ trọ xô xát, đuổi đi trong đêm. Theo đó, nữ sinh trong đoạn clip là B.X đang là sinh viên trường ĐH Kinh tế đối ngoại. Cô cho biết mâu thuẫn xảy ra đi cô phát hiện chủ trọ cũng là F0 nhưng không khai báo y tế và cũng không đeo khẩu trang hay khử khuẩn tại nhà.

Theo lời nữ sinh, cô cho biết mình và người yêu trở thành F0 sau khi tiếp xúc với chủ nhà. Biết chủ nhà là F0 nhưng không khai báo y tế, B.X đã báo chính quyền. Biết chuyện, chủ trọ tức tối cho rằng vì cô “dám” đi khai báo y tế nên gia đình bà mới phải cách ly theo.

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, nữ sinh B.X quyết định đòi tiền mà con trai chủ trọ đang nợ mình. Thanh niên này không chỉ không trả mà thậm chí còn cùng mẹ lên phòng trọ nữ sinh hành hung, đập phá đồ đạc và đuổi cô dọn đi ngay trong đêm. Điện thoại B.X bị con trai chủ nhà giật và quăng vào tường (Ảnh: FBNV) Đoạn clip do B.X quay lại khi chủ trọ sừng sổ, chỉ mặt cô nói rằng bà không cần phải chứng minh mình là F0. Đồng thời, cậu con trai cũng hung hăng xô xát với cô gái và cho biết: “Tiền tao không thiếu mày một cắc nhưng mày phải biến khỏi đây còn không đừng trách tao”. Sau khi xảy ra sự việc, B.X đã lên làm tường trình tại đồn công an. Đồng thời, cô nhờ phía CA và Y Tế Phường cho đi cách ly tại Bệnh Viện dã chiến thu dung 13 để điều trị bệnh.

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