Nhà hàng xóm đào móng xây nhà khiến ngôi nhà 3 tầng bên cạnh đổ sập trong tích tắc

Xã hội 15/12/2021 09:52

Ngôi nhà 3 tầng đổ sập trong nháy mắt trước sự chứng kiến và bàng hoàng của người dân xung quanh. Nguyên nhân được cho là vì nhà hàng xóm đào móng xây nhà.

Vừa qua, trên MXH lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc một nhà 3 tầng bất ngờ đổ sập chỉ trong nháy mắt. Dẫn tin từ Thanh niên, căn nhà 3 tầng nằm ở số 18 đường Phan Chu Trinh (P.Cốc Lếu). Trước sự chứng kiến của nhiều người dân, căn nhà bất ngờ nghiêng dần rồi đổ sập xuống rất nhanh, bụi đất bao trùm một đoạn đường khiến nhiều người sợ hãi.

Nhà hàng xóm đào móng xây nhà khiến ngôi nhà 3 tầng bên cạnh đổ sập trong tích tắc - Ảnh 1

Nhà hàng xóm đào móng xây nhà khiến ngôi nhà 3 tầng bên cạnh đổ sập trong tích tắc - Ảnh 2

Chủ tịch UBND P.Cốc Lếu (TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai), cho biết lực lượng chức năng đang cho phong tỏa hiện trường để xử lý vụ sập nhà trên địa bàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chủ công trình tại số nhà 16 đang đào móng làm nhà. Do nền đất yếu và ảnh hưởng của việc đào móng nên căn nhà số 18 đã bị sập.

Nhà hàng xóm đào móng xây nhà khiến ngôi nhà 3 tầng bên cạnh đổ sập trong tích tắc - Ảnh 3

Ngôi nhà số 18 đổ khiến ngôi nhà số 14 cũng bị vỡ một mảng tường lớn (Ảnh: thanhnien)

May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người, do toàn bộ nhân khẩu sống tại số nhà 18 đã được sơ tán trước đó. Đoạn video được người dân xung quanh ghi lại. Sau đó, lực lượng chức năng cũng có mặt phong tỏa hiện trường, không cho người dân ra vào khu vực để tránh nguy hiểm.

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Từ khóa:   nhà 3 tầng đổ sập đời sống xã hội

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