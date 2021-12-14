TP.HCM: Từ 1/1/2022 'xả rác nhiều, trả tiền nhiều', vừa đi thu gom rác vừa mang theo cân?

Xã hội 14/12/2021 16:01

Từ ngày 1/1/2022, Luật bảo vệ môi trường 2020 sẽ chính thức có hiệu lực. Trong đó, khoản 1, điều 79 luật này quy định giá dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính dựa trên khối lượng, thể tích chất thải ra.

Dẫn tin từ báo Tuổi trẻ, từ ngày 1/1/2022, Luật bảo vệ môi trường 2020 sẽ chính thức có hiệu lực. Trong đó, khoản 1, điều 79 luật này quy định giá dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính dựa trên khối lượng, thể tích chất thải ra. Như vậy đồng nghĩa với việc xả rác nhiều sẽ phải trả tiền nhiều.

TP.HCM: Từ 1/1/2022 'xả rác nhiều, trả tiền nhiều', vừa đi thu gom rác vừa mang theo cân? - Ảnh 1
 Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, luật này quy định giá thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính toán theo căn cứ sau đây:

- Dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại.

- Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân đã được phân loại riêng thì không phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý.

- Phù hợp với quy định của pháp luật về giá.

TP.HCM: Từ 1/1/2022 'xả rác nhiều, trả tiền nhiều', vừa đi thu gom rác vừa mang theo cân? - Ảnh 2

Thực tế, vấn đề này tại TPHCM đã được đặt ra từ nhiều năm nay nhưng chưa thể thực hiện. Bởi không thể vừa đi thu gom rác vừa mang theo cân để tính khối lượng rác và quy ra tiền. Chính vì vậy, tại các quận huyện hiện đều có mức giá tối đa là 48.000 đồng/hộ/tháng đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác.

TP.HCM: Từ 1/1/2022 'xả rác nhiều, trả tiền nhiều', vừa đi thu gom rác vừa mang theo cân? - Ảnh 3

Mới đây, trả lời về điều luật mới sẽ có hiệu lực từ 1/1/2022, UBND TP đã phát hành văn bản chính thức rằng vẫn sẽ chấp thuận chủ trương giữ ổn định giá dịch vụ thu gom, xử lý rác sinh hoạt, thay vì “xả rác nhiều, trả tiền nhiều”. Cụ thể, với hộ gia đình, tùy vào vị trí sẽ có giá thu gom dao động từ 11.000-22.000 đồng/hộ/tháng.

TP.HCM: Từ 1/1/2022 'xả rác nhiều, trả tiền nhiều', vừa đi thu gom rác vừa mang theo cân? - Ảnh 4
Giữ chủ trương ổn định giá thay vì áp dụng quy định 'xả rác nhiều, trả tiền nhiều' - Ảnh: Internet

Mức giá 48.000 đồng là mức giá sàn chung của dịch vụ thu gom, xử lý rác mà TP quy định người dân phải trả lại cho các đơn vị thu gom. Từ mức giá sàn này, các quận huyện sẽ cân đối để thu thấp hơn hoặc cao hơn tùy vào đặc thù của địa phương.

Cụ ông điều trị COVID-19 ra viện về nhà, tưởng vợ ra đón ai ngờ chỉ còn nụ cười trên di ảnh

Cụ ông điều trị COVID-19 ra viện về nhà, tưởng vợ ra đón ai ngờ chỉ còn nụ cười trên di ảnh

Với những người có người thân thích gắn bó với mình ra đi vì COVID-19, đó là những cuộc đời hao khuyết, không bao giờ có thể bù đắp được nỗi đau.

Xem thêm
Từ khóa:   xả rác giá thu gom rác rác thải TPHCM

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 2 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 12 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 5 giờ 12 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số