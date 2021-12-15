Hai cụ bà ôm nhau khóc nức nở, hội ngộ sau 3 tháng dịch dù nhà chỉ cách nhau 4km

Sau hơn 3 tháng không thể gặp nhau vì dịch Covid-19, hai chị em cụ bà U.90 ôm nhau khóc nức nở trong cuộc hội ngộ bất ngờ khiến ai nhìn cũng xúc động.

Vừa qua, trên MXH truyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hai bà cụ U.90 tóc bạc trắng, móm mém ôm chầm lấy nhau ngay thời khắc hội ngộ sau dịch Covid-19. Đoan video nhanh chóng đã nhận được hàng ngàn lượt thả tim và bình luận. Theo thông tin từ Thanh Niên, dù nhà chỉ cách nhau 4km nhưng vì dịch Covid-19 nên hơn 3 tháng trời chị em cụ bà U.90 không được gặp nhau. Ảnh cắt từ clip Người đăng tải đoạn video là anh Nguyễn Văn Minh ( 20 tuổi, ngụ Sóc Trăng) - là cháu của cụ bà Đặng Thị Thanh (81 tuổi). Chia sẻ với Thanh Niên, anh Minh cho biết 2 cụ bà trong video là bà nội và bà dì của anh (bà Hai). Dù nhà gần nhau nhưng suốt mấy tháng dịch, hai cụ bà không ra khỏi nhà. Vừa qua, nhớ không chịu nổi, bà nội gọi Minh chở sang thăm chị gái.

“Lúc vừa tới thì không thấy bà dì đâu nên bà nội tôi đi thẳng vào võng ngồi, réo lên: “Bà Hai có nhà không?”. Lát sau bà Hai chạy vô thấy bà nội ngồi trên võng liền hỏi: “Ủa Năm xuống hả?” rồi lao lên võng ôm nội tôi khóc nức nở. Ngoài tôi, còn có con dâu của bà dì và người hàng xóm nữa chứng kiến, ai cũng xúc động” - anh Minh kể. Ảnh minh họa: Internet Trong đoạn clip được chia sẻ, bà Hai ôm chặt lấy cổ em gái lắc qua lắc lại rồi bật khóc thành tiếng, còn bà Thanh cố gắng kìm nước mắt đẩy chị gái ra đánh trống lảng: “Tui trông muốn chết không thấy qua”. Bà Hai vẫn không giấu được xúc động, vừa ôm đùi em gái vừa nói: “Chân cẳng có mần được cái gì đâu, cái tay này giơ lên không được”. Nói rồi bà Hai sụt sùi kể với em gái chuyện bị té trong đợt dịch.

Ảnh: Thanh niên Anh Minh cho hay vừa qua do dịch Covid-19 nên cả hai chị em cụ bà không thể gặp nhau nhưng cũng không gọi hỏi thăm được vì không ai xài điện thoại. Đoạn video đến nay vẫn nhận được nhiều sự chú ý của mọi người, ai nấy đều vô cùng cảm động và trân quý hơn tình cảm gia đình trước khoảnh khắc cảm động của 2 chị em cụ bà.

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