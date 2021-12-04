Xôn xao clip nhân viên bị 'trừng trị' dã man, nghi là của bà chủ shop hành hung nữ sinh ở Thanh Hóa?

Xã hội 04/12/2021 15:03

Mới đây, cư dân mạng được dịp xôn xao khi tiếp tục xuất hiện một đoạn clip được cho là của chủ shop M.H - người hành hung nữ sinh vì trộm váy 160 nghìn đồng - ra tay "trừng trị" nữ nhân viên cách đây vài tháng.

Vào tối ngày 3/12, cư dân mạng được dịp "dậy sóng" khi đoạn clip chủ shop quần áo M.H. ở Thanh Hóa ra tay hành hung một cô gái trẻ vì đã lấy trộm chiếc váy (trị giá 160 nghìn đồng) của cửa hàng mình. Trong clip, vị chủ shop này và người nhà đã hết lời mắng chửi, thậm chí là lấy kéo cắt áo lót và dọa cắt luôn máy tóc của nạn nhân để đòi đền bù số tiền từ 15-30 triệu đồng. 

Theo Pháp luật và Bạn đọc, khi sự việc vẫn chưa kịp hạ nhiệt thì mới đây, mạng xã hội tiếp tục lan truyền đoạn clip khác nghi cũng là của chủ shop trên cách đây 1 năm. Theo đó, cô gái được cho là nhân viên đang bị "bà chủ" của mình đánh, đạp tới tấp. Mặc dù đã dùng tay che chắn, xin tha nhưng người phụ nữ mặc áo hồng vẫn tát thẳng tay. 

Bên cạnh đó, dòng trạng thái về nhân viên cũ thẳng thừng trên Facebook của nữ chủ shop M.H. từ tháng 5 cũng được dân tình "đào lại". Chủ shop M.H bóc phốt nhân viên xin trợ cấp đồ dùng cá nhân mặc dù đã có lương, đồng thời hay ăn trộm, ăn cắp đồ tại cửa hàng. 

"Thân gửi mấy em nhân viên... Hôm nay đẹp trời tiễn 3 em đi nhẹ cả người. Cảm ơn các em đã rời xa chị. Cả shop có 20 nhân viên mà như các em cả thì buôn bán gì nữa.

Thể loại nhân viên gì tính toán xin trợ cấp cả băng vệ sinh, dầu gội, kem đánh răng... các loại. Lương trả 20 - 30k/h có phải là bèo đâu các bác. 

Thể loại nhân viên gì đi làm chỉ để tắt mắt. Ăn trộm tiền và đồ của bạn cùng làm với mình, họ cũng khó khăn, đi làm vất vả, ăn cắp tiền của người ta. Khi thấy sắp bị phát hiện và nghỉ thì chuồn nhanh lắm. 

Thông báo luôn với tất cả em nào đang có ý định xin công việc nhà chị. Nếu đi làm cho vui thì tốt nhất đừng xin cho mất công", nữ chủ shop viết.

Xôn xao clip nhân viên bị 'trừng trị' dã man, nghi là của bà chủ shop hành hung nữ sinh ở Thanh Hóa? - Ảnh 1
Bài 'bóc phốt' của chủ shop M.H khiến nhiều người nghi ngờ cô là nhân vật trong clip - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, dù hưa rõ thực hư vụ người "ra tay" với nhân viên có đúng là chủ shop M.H. hay không nhưng khi đoạn clip được chia sẽ đã khiến nhiều người phải sốc. Hàng nghìn ý kiến chỉ trích tấn công vào trang cá nhân của chủ shop. Trước áp lực dư luận, người này phải khóa bình luận. 

Mới đây, theo Người Lao Động, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an TP Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố chủ shop M.H. về tội "Làm nhục người khác" và "Cưỡng đoạt tài sản". Đây là người đã có hành vi bạo hành, cắt tóc, cắt áo ngực nữ sinh gây phẫn nộ dư luận vừa diễn ra.

NÓNG: Khởi tố hình sự vợ chồng chủ shop hành hung nữ sinh ở Thanh Hóa, lời khai khiến dư luận phẫn nộ 'tột độ'

NÓNG: Khởi tố hình sự vợ chồng chủ shop hành hung nữ sinh ở Thanh Hóa, lời khai khiến dư luận phẫn nộ 'tột độ'

Cơ quan chức năng Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cặp vợ chồng chủ shop quần áo bạo hành, cắt tóc, cắt áo lót nữ sinh khiến dư luận "dậy sóng".

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Hóa hành hung đánh nhân viên

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 5 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 5 giờ 45 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 6 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 7 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số