Theo Pháp luật và Bạn đọc, khi sự việc vẫn chưa kịp hạ nhiệt thì mới đây, mạng xã hội tiếp tục lan truyền đoạn clip khác nghi cũng là của chủ shop trên cách đây 1 năm. Theo đó, cô gái được cho là nhân viên đang bị "bà chủ" của mình đánh, đạp tới tấp. Mặc dù đã dùng tay che chắn, xin tha nhưng người phụ nữ mặc áo hồng vẫn tát thẳng tay.

Vào tối ngày 3/12, cư dân mạng được dịp "dậy sóng" khi đoạn clip chủ shop quần áo M.H. ở Thanh Hóa ra tay hành hung một cô gái trẻ vì đã lấy trộm chiếc váy (trị giá 160 nghìn đồng) của cửa hàng mình. Trong clip, vị chủ shop này và người nhà đã hết lời mắng chửi, thậm chí là lấy kéo cắt áo lót và dọa cắt luôn máy tóc của nạn nhân để đòi đền bù số tiền từ 15-30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, dòng trạng thái về nhân viên cũ thẳng thừng trên Facebook của nữ chủ shop M.H. từ tháng 5 cũng được dân tình "đào lại". Chủ shop M.H bóc phốt nhân viên xin trợ cấp đồ dùng cá nhân mặc dù đã có lương, đồng thời hay ăn trộm, ăn cắp đồ tại cửa hàng.

"Thân gửi mấy em nhân viên... Hôm nay đẹp trời tiễn 3 em đi nhẹ cả người. Cảm ơn các em đã rời xa chị. Cả shop có 20 nhân viên mà như các em cả thì buôn bán gì nữa.

Thể loại nhân viên gì tính toán xin trợ cấp cả băng vệ sinh, dầu gội, kem đánh răng... các loại. Lương trả 20 - 30k/h có phải là bèo đâu các bác.

Thể loại nhân viên gì đi làm chỉ để tắt mắt. Ăn trộm tiền và đồ của bạn cùng làm với mình, họ cũng khó khăn, đi làm vất vả, ăn cắp tiền của người ta. Khi thấy sắp bị phát hiện và nghỉ thì chuồn nhanh lắm.

Thông báo luôn với tất cả em nào đang có ý định xin công việc nhà chị. Nếu đi làm cho vui thì tốt nhất đừng xin cho mất công", nữ chủ shop viết.

Bài 'bóc phốt' của chủ shop M.H khiến nhiều người nghi ngờ cô là nhân vật trong clip - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, dù hưa rõ thực hư vụ người "ra tay" với nhân viên có đúng là chủ shop M.H. hay không nhưng khi đoạn clip được chia sẽ đã khiến nhiều người phải sốc. Hàng nghìn ý kiến chỉ trích tấn công vào trang cá nhân của chủ shop. Trước áp lực dư luận, người này phải khóa bình luận.

Mới đây, theo Người Lao Động, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an TP Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố chủ shop M.H. về tội "Làm nhục người khác" và "Cưỡng đoạt tài sản". Đây là người đã có hành vi bạo hành, cắt tóc, cắt áo ngực nữ sinh gây phẫn nộ dư luận vừa diễn ra.