Người mẹ đơn thân nén gạch men làm 'đệ tử' của 'thầy ông nội' bị thương, liệu có xứng đáng xem xét giảm nhẹ tội?

Xã hội 04/12/2021 10:03

Mới đây, người của Tịnh Thất Bồng Lai đã nộp đơn kháng cáo với yêu cầu bồi thường số tiền hơn 3 tỷ đồng trong vụ ẩu đả với phía gia đình cô gái tên Diễm My. Được biết, người trực tiếp gây ra thương tích cho ông Nguyên là một người mẹ đơn thân, trước đó đã bị Tòa án huyện Đứс Hòa, tỉnh Long An đã tuyên án 2 năm tù.

Liên quan đến vụ ồn ào của gia đình cô gái tên Diễm My và Tịnh thất Bồng Lai, được biết, vào ngày 10/12, Nhị Nguyên (người bị hại) trong vụ án đã làm đơn kháng cáo với yêu cầu bồi thường thiệt hại và xử lý hành vi "xâm phạm gia cư bất hợp pháp" của ông Võ Văn Thắng (bố ruột Diễm My).

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Ông Nhị Nguyên bị thương sau vụ ẩu đả - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào ngày 24/10/2019, ông Thắng cùng gia đình đã đến Tịnh thất Bồng Lai tìm con gái được cho là đang "tu tập" tại đây. Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, bà C.V.H. (một trong người đi cùng ông Thắng) đã ném miếng gạch men vỡ về phía Nhị Nguyên là người này bị thương. Theo kết quả giám định, tỉ lệ thương tích là 13%. Vào ngày 29/9/2020, Tòa án huyện Đứс Hòa, tỉnh Long An đã tuyên án bị cáo C.V.H. phạm tội cố ý gây thương tích, xử phạt 2 năm tù.

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Hiện trường vụ ẩu đả - Ảnh: Internet

Mới đây, theo Doanh Nghiệp và Tiếp thị, ông Trần Quốc Dũ, luật sư của bà C.V.H. cho biết sẽ tham dự phiên tòa phúc thẩm sắp tới đây. Về vấn đề khoản tiền bồi thường của ông Nhị Nguyên, ông Dũ cho biết tòa đã bác yêu cầu của bị hại vì những vấn đề này không có hóa đơn chứng từ thể hiện.

"Theo quan điểm của tôi, tôi nghĩ bà C.V.H. hưởng án treo là hợp lí. Bởi lẽ, chị ấy chỉ là người tò mò đi theo, không có chủ đích tấn công Nhị Nguyên, không có gây ra thiệt hại gì lớn. Trước đó, do hai bên ném qua ném lại trong cuộc ẩu đả, bà ấy tức giận nên đã phản kháng. Hiện tại, bà ấy cũng rất ân hận vì hành động của mình. Bà cũng bày tỏ mong muốn được hưởng án treo để lo cho con cái bởi bà C.V.H. là mẹ đơn thân, hiện đang phải đi làm để nuôi 2 con" - Luật sư chia sẻ.

Theo luật sư Dũ, dưới góc độ pháp lý, bà Hóa có những tình tiết có thể xem xét giảm nhẹ như đã ăn năn, hối cải. Trong quá trình cơ quan chức năng điều tra, bà cũng đã tích cực cung cấp thông tin, chứng cứ, khắc phục hậu quả tòa yêu cầu; gia đình có công với cách mạng. Hành vi của bà là không cố ý, hay có chủ đích từ trước.

Được biết, trong phiên tòa sơ thẩm, ông đã yêu cầu bồi thường "đau đớn về thể xác 300 triệu đồng, tiền đầu tư cho dự án âm nhạc là 40 triệu đồng, tiền tập luyện thể hình trong vòng 10 năm là 500 triệu đồng, chi phí mổ thẩm mỹ là 100 triệu đồng, tiền không thể biểu diễn nghệ thuật được do mang thẹo cả đời là 1 tỷ đồng" cùng nhiều khoản khác. Số tiền yêu cầu bồi thường lên đến hơn 3 tỷ đồng.

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