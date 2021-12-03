NÓNG: TP.HCM cho phép hàng quán ăn uống hoạt động sau 22h

Xã hội 03/12/2021 18:03

TP.HCM tiếp tục thí điểm cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động đến hết ngày 31/12 và bỏ quy định chỉ hoạt động đến 22h.

Theo Tuổi Trẻ, UBND TP.HCM vừa có văn bản về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP. Cụ thể,  xét đề xuất của Sở Công thương, UBND TP.HCM chỉ đạo tiếp tục thí điểm cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động đến hết ngày 31-12 và tuân thủ các điều kiện phòng, chống dịch theo công văn 3818.

Đồng thời, UBND TP.HCM giao chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận huyện tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có phục vụ đồ uống có cồn; xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định phòng, chống dịch.

Sau thời gian thực hiện thí điểm, UBND TP Thủ Đức và các quận huyện tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm gửi Sở Công thương tổng hợp, đề xuất UBND TP.

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Theo Zing News, báo cáo về thí điểm tổ chức hoạt động kinh doanh ăn uống được Sở Công Thương trình UBND TP.HCM ngày 1/12 cho thấy, đơn vị này đề xuất tiếp tục thí điểm dịch vụ trên. Hoạt động ở từng cấp độ dịch như sau: Tại địa bàn cấp 1, 2, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động bình thường mới; Địa bàn cấp 3, cơ sở được phụ vụ tại chỗ không quá 50% công suất cùng thời điểm; không bán, sử dụng đồ uống có cồn; Địa bàn cấp 4 chỉ bán mang đi.

Qua giai đoạn thí điểm, Sở Công Thương, cho biết trong 15.764 cơ sở kinh doanh ăn uống tại TP, có 9.796 đơn vị hoạt động lại (62%) và 3.732 cơ sở phục vụ đồ uống có cồn (38%).

Dựa trên kết quả kiểm tra 5.881 cơ sở, đơn vị này nhận định việc thí điểm giúp đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng thu ngân sách; tạo công ăn việc làm; giảm áp lực tâm lý cho người dân.

Tuy nhiên, hạn chế là nhiều cơ sở chưa đảm bảo khoảng cách 2 m, chưa đăng ký mã QR theo yêu cầu của TP hoặc chưa quét mã QR của khách hàng; chưa xây dựng phương án tổ chức kinh doanh, công khai số lượng khách tối đa được ăn uống cùng thời điểm…

Sở Công Thương nhận định dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt khi xuất hiện biến chủng mới. Tuy nhiên, ngưng hoạt động dịch vụ này sẽ gây khó khăn lớn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, dẫn đến nguy cơ mất việc làm, thất nghiệp, giảm thu nhập, ảnh hưởng an sinh xã hội. Do đó, Sở Công Thương kiến nghị TP tiếp tục thí điểm dịch vụ này đến hết năm 2021.

Đáng chú ý, trong đề xuất này, Sở Công Thương không còn yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống kết thúc hoạt động trước 22h hàng ngày. Như vậy, từ nay đến 31/12, TP.HCM chính thức bỏ quy định này.

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Từ khóa:   TP.HCM kinh doanh ăn uống sau 22h

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