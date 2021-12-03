CĐM phát hiện 'sự thật động trời' về thanh niên gốc Huế 'không sinh được con trai thì ly hôn': Nói 'sỏi' tiếng Nam, từng có 'bạn gái' trên show truyền hình cách đây vài tháng?

Liên quan đến vụ chàng trai 30 tuổi cho biết sẽ ly hôn vợ nếu không sinh được con trai khi tham gia một show hẹn hò, mới đây, cộng đồng mạng đã phát hiện ra nhiều sự thật bất ngờ.

Những ngày gần đây, chàng trai tên C.T. (30 tuổi) nói giọng Huế đã trở thành tâm điểm dư luận khi tham gia chương trình "Hành Lý Tình Yêu". Cụ thể, anh C.T. cho biết rõ yêu cầu của mình về người vợ tương: "Chúng ta sẽ ly hôn nếu em không sinh được con trai" cũng như chia sẻ nhiều điều về sự phân biệt "mân trên - mân dưới" trong bữa ăn gia đình. Ngoài ra, chàng trai 30 tuổi cũng hy vọng con cái sau này cũng có quan điểm giống mình, tiếp nối truyền thống gia đình. Anh C.T. với phát ngôn dây sóng của mình - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng đã được dịp sốc nặng khi phát hiện chỉ cách đây vài tháng, chàng trai C.T. này đã tham gia một chương trình hẹn hò khác là "Cho Phép Được Yêu". Tập có sự tham gia của anh lên sóng vào ngày 1/5/2021. Tại đây, anh chàng dù được người thân giới thiệu là từng sống tại Huế một thời gian (quê mẹ) nhưng qua clip có thể thấy anh nói rất rõ giọng miền Nam và còn thành công khi được nữ chính lựa chọn để kết đôi và tìm hiểu.

Anh C.T. tham gia show hẹn hò khác - Ảnh: Chụp màn hình và được nữ chính lựa chọn - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, cư dân mạng lại tiếp tục để lại bình luận chỉ trích nam thanh niên khi tham gia khi tham gia hết chương trình này đến gameshow khác.

Bình luận của cư dân mạng bên dưới đoạn clip của anh chàng - Ảnh: Chụp màn hình Cũng liên quan đến sự việc, ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành uỷ Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), cũng bày tỏ sự bức xúc trên trang Facebook cá nhân. Ông Định cho rằng những phát ngôn của chàng trai 30 tuổi trong chương trình là ngây ngô về phong tục, truyền thống Huế. "Phần lớn người Huế xem clip này sẽ cảm thấy văn hóa Huế đang bị xúc phạm vì sự non nớt về hiểu biết văn hóa và thủ thuật cường điệu đã bị lạm dụng quá đáng. Đây là một trò câu view lộ liễu và bẩn. Đây không phải là một chương trình truyền hình trực tiếp, nếu giả sử có một chàng trai Huế tư duy ấu trĩ như trong chương trình thì ông đạo diễn và ekip kia, thay vì giãy đành đạch phản đối chàng trai, cần phải giãy để chương trình này đừng lên sóng" - ông Định nhấn mạnh. Ngoài ra, theo VTV, bà Lê Hạnh, đại diện nhà sản xuất chương trình Hành lý tình yêu đã có những phản hồi rằng:"Chương trình xin khẳng định rằng quan điểm sống cũng như câu chuyện của bạn C.T. chia sẻ trong chương trình không đại diện cho phong tục tập quán hay văn hóa vùng miền nào"

Mưa lũ ở miền Trung và Tây Nguyên: Ghi nhận 18 người chết và mất tích Tỉnh Phú Yên là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với 10 người chết và mất tích do mưa lũ. Tiếp đó là Bình Định 3 người, Khánh Hòa 2 người, Kon Tum 1 người và Đắk Lắk ghi nhận 2 người thiệt mạng. Tổng cộng có 18 người chết và mất tích do mưa lũ.

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