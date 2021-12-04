Xót xa những đứa bé sống tại bãi rác giữa Sài Gòn hoa lệ và mong muốn lớn nhất của người mẹ trẻ ở thời điểm hiện tại

Xã hội 04/12/2021 09:12

Mới đây, một đoạn clip về 3 em bé nhỏ tuổi sống cùng mẹ tại túp lều tạm bợ giữa bãi rác khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, mới đây, chị Huỳnh Thị Trúc Ly (31 tuổi)  - một mạnh thường quân hay giúp đỡ những mảnh đời khó khăn - đã tiếp tục chia sẻ câu chuyện cảm động về 3 đứa trẻ (từ 2-4 tuổi) sống cùng mẹ ở bãi rác, phế liệu. Theo như đoạn clip, chị Ly đã đến thăm 3 em, mang theo sữa và gà rán. Khi được nhận quà từ người lớn, cả 3 đều rất háo hức, ngoan ngoãn cảm ơn.

bai rac 1
3 đứa trẻ sống tại bãi rác - Ảnh: Cắt từ clip

Hoàn cảnh sống của gia đình nhỏ khiến ai xem cũng thắt lòng. Căn nhà là túp lều lụp xụp được xây dựng bằng những thanh gỗ tạm, xung quanh chất đống phế liệu, rác thải. Đây là nơi che nắng che mưa của người mẹ trẻ và 3 đứa bé ngây thơ. Thậm chí, mấy đứa bé còn dùng phế liệu làm đồ chơi, nhúng nhảy rất vui vẻ.

Chị Trúc Ly chia sẻ, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trên bãi rác không có một tờ giấy xác thực, đứa lớn nhất đã 4 tuổi. Mong mỏi của người mẹ trẻ là các bé được khai sinh.

Được biết, chị Ly cũng là người đã giúp đỡ ông cụ ông 83 tuổi ngủ gầm cầu vừa qua. Theo Nhịp sống Việt, chị Ly cho hay, chị gặp ông Quý trong lúc đạp xe qua đường Nguyễn Trãi (Quận 5) cách đây vài hôm. Thấy cụ nằm nhìn tội, chị mới vào hỏi thăm và ngỏ ý giúp ông về quê. Tuy nhiên, trong quá trình nói chuyện và tiếp xúc, chị Ly thấy cụ Quý có dấu hiệu bị lẫn, lúc nhớ lúc quên, lời kể mỗi lúc một khác.

bai rac 2
Ông cụ bị lẫn, phải ngủ ở gầm cầu - Ảnh: Cắt từ clip

Từ manh mối số điện thoại trên mảnh giấy, cô gái trẻ đã gọi về nhà xe và xác nhận, cụ Quý quê Bình Thuận, mới chỉ lên Sài Gòn vào đúng ngày gặp chị Ly. Hóa ra, cụ ông có người cháu trên thành phố, muốn lên gặp cháu xin chút tiền, trang trải khó khăn qua ngày. Chị Ly sau đó đã giúp đỡ đưa ông cụ về quê và kêu gọi CĐM quyên góp giúp đỡ được 20 triệu trao lại cho gia đình ông.

CĐM phát hiện 'sự thật động trời' về thanh niên gốc Huế 'không sinh được con trai thì ly hôn': Nói 'sỏi' tiếng Nam, từng có 'bạn gái' trên show truyền hình cách đây vài tháng?

CĐM phát hiện 'sự thật động trời' về thanh niên gốc Huế 'không sinh được con trai thì ly hôn': Nói 'sỏi' tiếng Nam, từng có 'bạn gái' trên show truyền hình cách đây vài tháng?

Liên quan đến vụ chàng trai 30 tuổi cho biết sẽ ly hôn vợ nếu không sinh được con trai khi tham gia một show hẹn hò, mới đây, cộng đồng mạng đã phát hiện ra nhiều sự thật bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   TP.HCM sống tại bãi rác mạnh thường quân

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 5 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 5 giờ 46 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 6 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 7 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số