Xót xa những đứa bé sống tại bãi rác giữa Sài Gòn hoa lệ và mong muốn lớn nhất của người mẹ trẻ ở thời điểm hiện tại

Mới đây, một đoạn clip về 3 em bé nhỏ tuổi sống cùng mẹ tại túp lều tạm bợ giữa bãi rác khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, mới đây, chị Huỳnh Thị Trúc Ly (31 tuổi) - một mạnh thường quân hay giúp đỡ những mảnh đời khó khăn - đã tiếp tục chia sẻ câu chuyện cảm động về 3 đứa trẻ (từ 2-4 tuổi) sống cùng mẹ ở bãi rác, phế liệu. Theo như đoạn clip, chị Ly đã đến thăm 3 em, mang theo sữa và gà rán. Khi được nhận quà từ người lớn, cả 3 đều rất háo hức, ngoan ngoãn cảm ơn.

3 đứa trẻ sống tại bãi rác - Ảnh: Cắt từ clip

Hoàn cảnh sống của gia đình nhỏ khiến ai xem cũng thắt lòng. Căn nhà là túp lều lụp xụp được xây dựng bằng những thanh gỗ tạm, xung quanh chất đống phế liệu, rác thải. Đây là nơi che nắng che mưa của người mẹ trẻ và 3 đứa bé ngây thơ. Thậm chí, mấy đứa bé còn dùng phế liệu làm đồ chơi, nhúng nhảy rất vui vẻ.

Chị Trúc Ly chia sẻ, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trên bãi rác không có một tờ giấy xác thực, đứa lớn nhất đã 4 tuổi. Mong mỏi của người mẹ trẻ là các bé được khai sinh.

Được biết, chị Ly cũng là người đã giúp đỡ ông cụ ông 83 tuổi ngủ gầm cầu vừa qua. Theo Nhịp sống Việt, chị Ly cho hay, chị gặp ông Quý trong lúc đạp xe qua đường Nguyễn Trãi (Quận 5) cách đây vài hôm. Thấy cụ nằm nhìn tội, chị mới vào hỏi thăm và ngỏ ý giúp ông về quê. Tuy nhiên, trong quá trình nói chuyện và tiếp xúc, chị Ly thấy cụ Quý có dấu hiệu bị lẫn, lúc nhớ lúc quên, lời kể mỗi lúc một khác.

Ông cụ bị lẫn, phải ngủ ở gầm cầu - Ảnh: Cắt từ clip

Từ manh mối số điện thoại trên mảnh giấy, cô gái trẻ đã gọi về nhà xe và xác nhận, cụ Quý quê Bình Thuận, mới chỉ lên Sài Gòn vào đúng ngày gặp chị Ly. Hóa ra, cụ ông có người cháu trên thành phố, muốn lên gặp cháu xin chút tiền, trang trải khó khăn qua ngày. Chị Ly sau đó đã giúp đỡ đưa ông cụ về quê và kêu gọi CĐM quyên góp giúp đỡ được 20 triệu trao lại cho gia đình ông.

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