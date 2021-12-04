Tối ngày 3/12, mạng xã hội ghi lại cảnh một chủ shop quần áo ở Thanh Hóa và gia đình ra tay hành hùng một cô gái trẻ. Trong khi cô gái khóc lóc, vang xin hết lời thì phía chủ shop vẫn nhất quyết không tha. Thậm chí còn lấy kéo cắt dây áo lót của nạn nhân. Được biết, nguyên nhân sự việc là do cô gái này đã lấy trộm chiếc váy của cửa hàng với giá 160 nghìn đồng.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư Hà Nội) nhận xét, với diễn biến qua clip thì cơ quan điều tra cần vào cuộc xác minh làm rõ sự việc và có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015.

Sau khi xuất hiện clip, mạng xã hội chia sẻ thêm một số hình ảnh chụp màn hình với nội dung đòi cô gái trẻ phải bồi thường số tiền 15-30 triệu đồng trong thời hạn 2 ngày. Cũng trong đêm ngày 3/12, cơ quan công an Thanh Hóa đã đến kiểm tra cửa hàng quần áo trên và đưa chủ tiệm về trụ sở làm việc.

Theo luật sư, đây là hành vi làm nhục người khác khiến dư luận xã hội bức xúc, phẫn nộ. Không thể lấy một cái sai để giải quyết với một cái sai. Pháp luật không cho phép sử dụng hành vi vi phạm pháp luật để giải quyết đối với một hành vi vi phạm pháp luật.

Luật sư Cường cho biết, pháp luật bảo vệ tài sản của công dân nhưng cũng bảo vệ danh dự nhân phẩm của con người. Bởi vậy, nếu hành vi của cô gái là trộm cắp tài sản thì với số tiền dưới 2 triệu đồng, cô gái này sẽ bị xử phạt hành chính chứ chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Pháp luật nghiêm cấm hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người vi phạm hành chính.

Người nào phát hiện ra người khác trộm cắp tài sản của mình thì chỉ được phép bắt giữ, trình báo sự việc cho cơ quan chức năng để xử lý, không được phép tự xử như vậy. Hành vi đánh đập, hành hạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác với bất cứ lý do gì thì đều là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất, mức độ, hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư phân tích thêm, qua đoạn tin nhắn cho thấy có người đã đe dọa cô gái này để yêu cầu đưa 15 triệu đồng. Hành vi này cũng là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu của tội Cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại điều 170 bộ luật hình sự. Bởi vậy, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của người khác để chiếm đoạt tài sản. Nếu có căn cứ cho thấy có người đã lợi dụng sai lầm của cô gái trẻ để ép buộc cô gái này phải đưa tiền (nếu không sẽ tiếp tục làm nhục cô gái) thì sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản.