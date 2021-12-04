Công an TP Thanh Hóa cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh (SN 1990, là chồng Hường) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo Người Lao Động, trưa ngày 4/12, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an TP Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Cao Thị Mai Hường (SN 1992; ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) về tội "Làm nhục người khác" và "Cưỡng đoạt tài sản". Hường là người đã có hành vi bạo hành, cắt tóc, cắt áo ngực nữ sinh gây phẫn nộ dư luận vừa diễn ra.

Bị triệu tập, hai vợ chồng Hường khai ngày 25/11, họ phát hiện shop quần áo của mình bị mất trộm quần áo. Hường sử dụng trang Facebook cá nhân đăng nội dung “shop đã tìm được thủ phạm ăn cắp, nếu trong vòng 24 giờ không liên hệ với shop sẽ trình báo công an”.

Theo Zing News, theo công an TP. Thanh hóa, chiều ngày 3/12, đơn vị phát hiện trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip có độ dài gần 4 phút về việc một cô gái bị một nhóm người có hành vi dùng vũ lực làm nhục.

Sau đó, hai nữ sinh T.M. và L.T.H. (đều 17 tuổi, trú phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn) chủ động liên hệ với Hường để xin lỗi. Hường không đồng ý mà yêu cầu đến shop để nói chuyện. Khoảng 9h ngày 26/11, hai nữ sinh đi xe máy đến cửa hàng. Nữ sinh H. đứng ngoài, còn M. đi vào trong.

Tại tầng một, M. gặp Hường và bà Dương Thị Lan (54 tuổi, mẹ chồng Hường) cùng một số nhân viên bán hàng. Lúc này, Hường chủ động bảo nhân viên của mình cầm máy điện thoại để quay clip, đồng thời yêu cầu M. cởi mũ bảo hiểm, khẩu trang che mặt.

Do M. không đồng ý, Hường tát vào mặt và đạp vào đầu nữ sinh. Bà Lan cũng lao vào dùng tay túm tóc cô gái. Tiếp đó, bị can Hường kéo áo và dùng kéo cắt tóc, áo ngực của bị hại. Lúc này, chồng Hường đến shop, thấy sự việc nên đưa M. lên tầng 2 và yêu cầu trong 3 ngày phải “khắc phục” số tiền 15 triệu đồng.

Nữ sinh bị hành hung trong clip - Ảnh: Cắt từ clip

Do không lo được tiền, nữ sinh liên tục nhắn tin xin lỗi, mong tha thứ nhưng cả Đình Anh và Hường không đồng ý. Cặp vợ chồng này liên tục nhắn tin đe doạ, yêu cầu phải giao đủ số tiền.

Ngày 30/11, gia đình hai nữ sinh đến shop để đưa tiền cho vợ chồng Hường. Vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình H. xin khắc phục số tiền 10 triệu đồng và được Đình Anh đồng ý. Còn gia đình M. không có tiền nên Hường yêu cầu viết giấy “đơn khất nợ” số tiền 10 triệu đồng.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.