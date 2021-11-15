Nóng: Trường đại học đầu tiên thông báo lịch học tập trung tại trường cho toàn bộ sinh viên từ cuối tháng 11

Theo đó, sinh viên, học viên đi học và thi tập trung tại trường theo thời khóa biểu, kế hoạch của các khoa kể từ ngày 29/11.

Theo báo Lao động đưa tin, ngày 15/11, ông Nguyễn Hoàng Bắc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP.HCM đã ký thông báo lịch học tập trung tại trường. Theo đó, sinh viên, học viên đi học và thi tập trung tại trường theo thời khóa biểu, kế hoạch của các khoa kể từ ngày 29/11.

Lịch học thực hành tại bệnh viện và các cơ sở ngoài trường sẽ được nhà trường thông báo cụ thể khi có thông tin từ các cơ sở thực hành.

Để đảm bảo cho việc tổ chức đón sinh viên trở lại an toàn, nhà trường yêu cầu phòng Đào tạo Đại học, phòng Đào tạo Sau đại học, phòng Hành chính Tổng hợp, phòng Quản trị Giáo tài, Trạm Y tế và các khoa xây dựng kế hoạch học tập, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ vệ sinh, kịch bản, phương án sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh xảy ra.

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Trạm Y tế cần trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế và có khu vực cách ly theo quy định; phối hợp với các Khoa, Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM lập danh sách, lên kế hoạch hỗ trợ tiêm vaccine COVID-19 đối với sinh viên, học viên chưa tiêm hoặc mới tiêm mũi 1.

Phòng Công tác Sinh viên phối hợp các khoa tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho viên chức, người lao động và người học về công tác phòng, chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường, cách phát hiện các triệu chứng của bệnh COVID-19, nghiêm túc thực hiện 5K.

Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 phân công cán bộ thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch theo quy định. Ký túc xá tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 tại khu ký túc xá theo quy định; phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch; bố trí đầy đủ dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh, thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy, đặt ở vị trí phù hợp; thực hiện 5K đối với viên chức, người lao động, người học và khách đến ký túc xá.

Một trường đại học ở TP.HCM đón sinh viên đến trường thực hành trực tiếp từ ngày 25/10 Trường triển khai cho sinh viên đăng ký học trực tiếp tại trường trong phòng thực hành, thí nghiệm để hoàn thành đề tài, khoá luận chuẩn bị kết thúc khoá học để đảm bảo tiến độ đào tạo theo kế hoạch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-truong-dai-hoc-dau-tien-thong-bao-lich-hoc-tap-trung-tai-truong-cho-toan-bo-sinh-vien-tu-cuoi-thang-11-436619.html