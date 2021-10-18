Một trường đại học ở TP.HCM đón sinh viên đến trường thực hành trực tiếp từ ngày 25/10

Trường triển khai cho sinh viên đăng ký học trực tiếp tại trường trong phòng thực hành, thí nghiệm để hoàn thành đề tài, khoá luận chuẩn bị kết thúc khoá học để đảm bảo tiến độ đào tạo theo kế hoạch.

Theo báo Lao động đưa tin, trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM vừa thông báo chính thức về việc cho sinh viên đến trường học thực hành trực tiếp tại trường thời gian tới.

Ông Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm cho biết, hiện nhà trường đã bố trí lịch thực tập, thực hành để sinh viên hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.

Sinh viên phải đảm bảo điều kiện đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đủ 2 mũi (mũi 2 sau ít nhất 14 ngày) hoặc là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh (có giấy chứng nhận do cơ quan thẩm quyền cấp). Sinh viên phải thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi tới trường.

Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM đón sinh viên đến trường từ 25/10 - Ảnh: báo Lao động

Sinh viên được học trực tiếp tại trường ngay trong tháng 10. Tuy nhiên trường có 3 bước để triển khai thực hiện.

Bước 1: Sinh viên đăng ký trực tiếp với giảng viên hướng dẫn, từ nay đến hết ngày 22/10.

Bước 2: Giảng viên hướng dẫn tổng hợp, báo cáo trưởng đơn vị duyệt để bố trí sinh viên tham gia các phòng thí nghiệm, thực hành.

Bước 3: Bắt đầu từ 8 giờ ngày 25/10, sinh viên được vào làm việc tại các phòng thực hành và thí nghiệm căn cứ trên đề cương các học phần có liên quan. Trường sẽ giám sát nghiêm túc quá trình thực hiện.

Trước đó, một số trường Đại học khác cũng có kế hoạch cho sinh viên đã tiêm vắc được đến trường học trực tiếp như: Trường Đại học Bách khoa TPHCM, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Trường Đại học Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân...

Nhiều trường đại học trên toàn quốc lên kế hoạch cho sinh viên trở lại học tập trung "Dịch bệnh Covid-19 về cơ bản được kiểm soát tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi sinh viên di chuyển giữa các tỉnh thành, do đó, nhà trường sẽ sẵn sàng triển khai nhiều phương án để đảm bảo an toàn nhất cho sinh viên", PGS.TS Phạm Hồng Chương cho biết.

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