NÓNG: Tất cả học sinh TP.HCM học trực tiếp từ ngày 7/2

Xã hội 25/01/2022 14:21

Ngày 25/1, UBND TP.HCM đã có quyết định về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố từ sau Tết Nguyên đán 2022.

Theo VietNamNet, UBND TP.HCM vừa có quyết định cho phép trẻ em thuộc khối giáo dục mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 học tập trực tiếp từ ngày 7/2 trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ và học sinh.

Theo lộ trình cụ thể từ 7/2, các cơ sở giáo dục thực hiện các công tác chuẩn bị đón trẻ và học sinh trở lại trường học tập trực tiếp

Từ ngày 10/2 đến 13/2 các cơ sở giáo dục tổ chức họp phụ huynh học sinh triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường chăm sóc trẻ, giáo dục trẻ; tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường; tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học.

Từ ngày 14/2, tổ chức đón trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đến trường, sinh hoạt hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh khi trở lại trường, học tập trực tiếp.

Trường hợp cha mẹ học sinh chưa đồng thuận cho học sinh (từ lớp 1 đến lớp 6) đến trường học tập trực tiếp, học sinh tiếp tục học trên môi trường Internet, trên truyền hình, giao bài tự học theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. 

Theo Sức khỏe và Đời sống, hướng dẫn của Sở GD&ĐT TP.HCM đối với bậc tiểu học nêu rõ, với những địa bàn vùng xanh, trong tuần đầu tiên khi học sinh trở lại, nhà trường có thể tổ chức dạy 2 buổi/ngày hoặc bán trú cho tất cả khối. Trong tuần đầu tiên đi học lại, giáo viên dành thời gian hướng dẫn cho học sinh thói quen phòng dịch, xây dựng nề nếp, ôn tập kiến thức học trực tuyến trước đó.

Tuần thứ hai, nhà trường dạy học theo tiến độ chương trình, đồng thời củng cố kiến thức đã học trực tuyến. Tuần thứ ba, trường tổ chức kiểm tra định kỳ học kỳ I cho khối 1 và 2.

Địa phương có dịch cấp độ 2 (vùng vàng) trong tuần đầu tiên, nhà trường được dạy học hai buổi, bán trú cho khối 1 và 2. Với khối 3, 4, 5, các em chỉ học trực tiếp một buổi. Công việc trong các tuần tiếp theo được thực hiện tương tự địa bàn ở vùng xanh.

Các trường ở địa bàn có dịch cấp độ 3 (vùng cam) chỉ tổ chức cho lớp 1, 2 học một buổi; được kiểm tra học kỳ I trong tuần thứ ba. Học sinh khối 3, 4, 5 học trực tuyến.

Với địa phương có dịch cấp độ 4 (vùng đỏ), cấp tiểu học học trực tuyến.

Đới với bậc trung học, học sinh lớp 6 trong tuần đầu đến trường được củng cố kiến thức, trước khi kiểm tra học kỳ I trực tiếp. Đề kiểm tra xoay quanh kiến thức cốt lõi, không gây căng thẳng cho học sinh.

Với các lớp còn lại, nhà trường thực hiện kế hoạch dạy học theo thời khoá biểu. Các trường có thể tổ chức học hai buổi, kế hoạch học buổi thứ hai rõ ràng, trên tinh thần tự nguyện của học sinh.

Trước đó, TP.HCM đã cho hơn 600.000 học sinh khối 7-12 học trực tiếp từ giữa tháng 12/2021.

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Dựa trên đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 24/1, UBND thành phố Hà Nội đưa ra quyết định mở cửa trường theo tình hình dịch bệnh Covid-19 và tỷ lệ tiêm chủng cho học sinh.

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Từ khóa:   học sinh đi học lại TP.HCM COVID-19

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