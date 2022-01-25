Cập nhật tình trạng sức khỏe của bé gái với 9 dị vật trong đầu: Bác sĩ cho cháu ăn xông sữa nhưng sau đó có dịch chảy ra nên tạm thời ngừng lại

Xã hội 25/01/2022 11:44

Liên quan đến vụ bé Đ.N.A. (3 tuổi, Hà Nội) với 9 dị vật trong đầu, mới đây, ông nội của cháu bé đã chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại của cháu mình. Được biết, bé gái đang được điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Liên quan đến vụ cháu bé Đ.N.A. (3 tuổi, Hà Nội) với 9 dị vật trong đầu, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, sáng ngày 25/1, ông Đỗ Hữu C. (68 tuổi, ông nội bé Đ.N.A.) cho biết, hiện nay, cháu ông đang được các bác sĩ theo dõi sức khỏe chặt chẽ tại Bệnh viện Xanh Pôn và tình hình vẫn rất nặng.

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Hình ảnh của bé A. được gia đình chia sẻ - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Trong ngày 23/1, các bác sĩ đã xét nghiệm nhóm máu của cháu và kết quả là nhóm B. Ngày hôm qua (ngày 24/1), bồ ruột của bé cũng được lấy máu xét nghiệm để trong trường hợp cần thiết có thể truyền cho con.

Cũng theo ông C., sáng hôm qua, các bác sĩ cho cháu ăn xông sữa. Tuy nhiên, sau đó do có dịch chảy ra nên việc cho ăn xông phải tạm thời ngừng lại.

"Cháu nó 3 tuổi có biết gì đâu mà họ lại đối xử quá độc ác với cháu như thế. Giờ gia đình chúng tôi chỉ mong muốn nhất là làm sao cho cháu qua được kiếp nạn này, cháu còn quá nhỏ..." - ông Chức chia sẻ.

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Ông nội bé A. - Ảnh: Internet

Ông nội của bé A. cũng cho hay, theo một số anh em trong nội tộc cho biết, cách đây khoảng 3 - 4 ngày, cũng có người thân trong gia đình của Nguyễn Trung Huyên đến hỏi thăm. Tuy nhiên, cụ thể là ai thì ông không rõ.

Người thân của bé A. cũng bày tỏ, bên cạnh việc mong cháu sớm tai qua nạn khỏi thì cũng mong các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội kẻ đã gây ra vụ việc đau lòng này.

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Bồ ruột của bé cũng được lấy máu xét nghiệm để trong trường hợp cần thiết có thể truyền cho con - Ảnh: Internet

Cũng chia sẻ những vấn đề xoay quanh vụ việc, luật sư Lê Hồng Hiển - người được gia đình mời bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bé gái - chia sẻ rằng, những ngày qua, có một số thông tin thất thiệt về tình hình sức khỏe của cháu. Do đó, gia đình đề nghị các kênh kiểm chứng thông tin, tránh việc đưa tin sai lệch ảnh hưởng tới tâm lý của gia đình.

Luật sư cũng tiết lộ thêm, phía luật sư đang làm các thủ tục để đề nghị cơ quan công an cấp giấy chính thức tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cháu A.

Trong chiều hôm qua, chị Nguyễn H.A. cùng chồng (bác cháu bé) cũng nhờ luật sư Hiển chứng kiến việc trao gửi tấm lòng của các nhà hảo tâm đã thông qua tài khoản của vợ chồng chị ủng hộ các cháu. Tổng số tiền gần 420 triệu đồng.

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Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại thôn 5, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) là nghi phạm gây ra những thương tích cho bé A. - Ảnh: Dân Trí

Như đã đưa tin trước đo, theo Dân trí, Công an Hà Nội thông tin, căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 30 ngày 20/1/2022, căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội xác định, Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại thôn 5, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) đã có hành vi giết người. Đối tượng là nghi phạm gây ra những thương tích cho bé A..

Hiện, sự việc vẫn được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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